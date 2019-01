Gouffa s’installe à Chami

La nouvelle ville Chami, située entre Nouadhibou, capitale économique du pays et Nouakchott capitale politique vient de se doter de sa première infrastructure hôtelière. L’ouvrage a été inauguré, le lundi dernier, par la ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme. Une occasion pour la ministre de saluer et d’encourager les promoteurs du secteur qui contribuent à la promotion et au développement du tourisme en Mauritanie. En effet, après une crispation de quelques années, les touristes ont repris la destination Mauritanie.

C’est dans ce cadre que des promoteurs commencent à investir Chami, une nouvelle ville sortie du néant, il y a quelques années. Ainsi, Gouffa-Hôtel aura été le premier à s’y installer. Un établissement moderne, aux portes du désert, doté de 24 chambres, des suites équipées avec du matériel moderne ( climatisation, chauffage, frigo, télévision), une formule dortoir et un restaurant aux menus divers.

La ville de Chami qui se situe entre Nouadhibou et Nouakchott, sur une route très passante offre des opportunités d’accueillir une clientèle venue du Maroc voire de L’Europe. Une opportunité saisie par le promoteur de Ghouffa Hôtel qui, après un premier investissement réussi dans le secteur à Nouakchott étend petit à petit ses services. Avec une équipe de professionnels, GH offre aux clients et autres routiers, un service de qualité dans un climat convivial. Et le tout avec des prix standards et très compétitifs. Une fourchette entre 50 et 100 Euros.

Situé à quelques encablures du Banc d’Arguin (cap Tafarit ou Iwik) et des dunes d’Azefal, le premier Restaurant Hôtel de Chami propose des incursions pour ceux qui voudraient s’évader. Il est à l’entrée de la ville en venant de Nouakchott et à la sortie pour ceux qui viennent de Nouadhibou. Il est mitoyen de la station star.

Contact : (222) 33231000 ou (222) 4422O214