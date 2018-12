Les délégués médicaux tiennent leur premier congrès: Une contribution à la lutte contre les trafics illicites de faux médicaments

L’Association des délégués médicaux mauritaniens (AMDM) a tenu, ce samedi 22 décembre 2018, dans la salle de réunions de Nouakchott Hôtel, son premier congrès, sous le thème : « Quelle contribution à la lutte contre les faux médicaments, le trafic transfrontalier et le marché illicite? ». Une occasion de passer en revue les problématiques de cette importante profession, le rôle de la direction des laboratoires et pharmacie (DPL) et les efforts déployés par l’Etat pour mettre de l’ordre dans cet important marché qui met en jeu d’importants intérêts économiques et financiers. Les délégués médicaux servent de relais entre les laboratoires, les médecins prescripteurs et les consommateurs. C’est pourquoi, a expliqué l’un des deux parrains de la rencontre, il faut connaître la mission du délégué médical. Selon lui, le délégué médical est un ambassadeur, il doit, pour ce faire connaître lui-même le produit qu’il met à la disposition des citoyens.

Dans son mot d’ouverture, le président de cette association, M. Ahmed Ould Diya n’a pas manqué de mettre l’accent sur le rôle que peuvent jouer les délégués médicaux dans la lutte que mènent les pouvoirs publics pour assainir le secteur, dans la sensibilisation sur le danger des médicaments de la rue, sur la réglementation en vigueur etc. Ould Diya a ensuite remercié le département de la santé, les parrains de la cérémonie, le secrétariat national exécutif de lutte contre le SIDA, l’ensemble des délégués médicaux ayant honoré de leur présence la cérémonie. Il a enfin exprimé son souhait de voir ce premier congrès contribuer à la valorisation de la profession parce que les délégués médicaux sont un pivot dans la distribution des produits.

Mettre en place un plan d’action

Dans une brève présentation devant les participants, Dr. Hamoud Fadel, directeur des laboratoires et pharmacie, après s’être réjoui de se retrouver dans son « milieu naturel » a passé en revue les attentes de sa direction et des pouvoirs publics par rapport à la contribution des délégués médicaux dans la lutte contre les faux médicaments, le trafic des médicaments. Pour faire face au trafic aux frontières sud et nord, le gouvernement a décidé d’harmoniser les prix avec ceux des pays voisins dont certains en tiraient un large profit, surtout à cause de trafic de médicaments hors taxes, a indiqué Dr. Hamoud. Un plaidoyer de la DPL a permis de mettre en place un conseil interministériel, impliquant certains départements. Le but de ce comité est de démultiplier les moyens de lutte contre le trafic des médicaments aux frontières, a souligné le DLP. Et d’ajouter : des inspections inopinées organisées par le département ont conduit à la prison certains gros bonnets qui se croyaient jusque là intouchables. Dr. Hamoud s’est aussi félicité de l’éradication des médicaments de la rue en Mauritanie. Le DPL a enfin profité de sa première rencontre avec les délégués médicaux dont il reconnaît, au passage, les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ils travaillent, pour demander l’élaboration rapide d’un plan d’action en vue d’une bonne collaboration entre son institution et l’AMDM. Un plan d’action qui pourrait, selon lui, contribuer à la moralisation de la profession.

Rester en constante éveil

Après s’être réjoui de l’honneur que l’AMDM lui fait, Sall Abdoualye Clédor, l’un des parrains de la cérémonie mais aussi l’un des pionniers de la profession a rappelé que la profession de délégué médical requiert sacrifice et rigueur. ''Vous devriez garder, en tout lieu et en tout temps, l’attention en éveil et la rigueur en bandoulière'', a conseillé le parrain. Sall Abdoulaye Clédor a également insisté sur le rôle du délégué médical qui doit privilégier la connaissance du produit qu’il met à la disposition des consommateurs, son rôle de relais entre son laboratoire, les grossistes et les prescripteurs. Ce moment de joie, d’échanges doit constituer, pour l’ensemble des délégués médicaux, les professionnels du secteur et les apprenants, une première étape vers l’unité de leur action, a souhaité ce parrain.

Enfin, le 2e parrain, Diop Adama, autre pionnier de la profession a conseillé les délégués médicaux à mettre l’accent beaucoup plus sur la connaissance des produits et leur qualité que sur les dividendes qu’ils peuvent en tirer. Il a regretté que le partenariat entre le délégué médical et les prescripteurs prenne, depuis peu, le pas sur la connaissance des produits à distribuer. Un sujet qu’il faut oser débattre, estime M. Diop. La profession aura tout à y gagner.

Signalons enfin que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de,l’ inspecteur général au ministère de la santé, le Pr. Cheikh Baye Ould Mkheittirat. Dans son mot, il a salué et encouragé, au nom du ministre de la santé, l’initiative des délégués médicaux dont la contribution aux efforts des pouvoirs publics pourrait aider à assainir le secteur, à mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité, à lutter efficacement contre les trafics de médicaments etc.

Créée depuis 2007, l’AMDM compte aujourd’hui environ une centaine de membres dont de très nombreux jeunes qui ambitionnent de booster la profession en lui permettant de jouer pleinement son rôle.