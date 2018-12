Validation de la décision finale d’investissement du projet gazier GTA

Les présidents mauritanien et sénégalais, Mohamed ould Abdel Aziz et Macky Sall, ont supervisé la cérémonie de signature d’une série d’accords autorisant la décision finale d’investissement sur le projet gazier offshore transfrontalier «Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), vendredi en début d’après-midi, dans les locaux de l’ancien Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN).

Le chef de l’Etat sénégalais a effectué une visite de travail de quelques heures dans la capitale mauritanienne, pour les besoins de signature de ces nouveaux accords, fruits d’un long travail technique et d’une série de négociations financières entre ministères en charge de ces différents domaines, après un premier accord de principe conclu le 09 février 2018.

Le projet de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) sera mis en œuvre par un consortium constitué de la société « Kosmos » et de « British Petrolum (BP) ».

Dans le cadre des négociations, Dakar et Nouakchott ont harmonisé le régime fiscal applicable au projet de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en tenant compte de la nature du site, à cheval sur les 2 frontières.

Bernard Looney, DG de BP, salue l’événement dans une déclaration rendue publique à l’issue de la cérémonie de signature: « obtenir l’approbation pour le développement pionner de Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), aussi rapidement, témoigne du partenariat dynamique œuvrant pour permettre à ce projet innovant de voir le jour et établir une belle chaîne gazière en eau profonde ».

Le champ gazier offshore transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est un gisement mis à jour en 2016, avec des réserves estimées à 450 milliards de pieds cubes.