Communiqué de William Bourdon, avocat de M. Mohamed Bouamatou

Paris, le 21 décembre 2018

L’avocat soussigné a appris aujourd’hui avec étonnement l’ouverture d’une enquête judiciaire contre son client M. Mohamed Ould Bouamatou par les autorités marocaines sur la prétendue diffusion par son client d’images de passeports marocains censés appartenir notamment au président mauritanien M. Mohamed Ould Abdel Aziz.

L’avocat indique que son client s’inscrit en faux contre ces prétendus agissements et assure n’avoir jamais diffusé de telles images. M. Bouamatou défie quiconque de lui démontrer le contraire. Il eut été totalement absurde et irrationnel pour lui, compte tenu des contentieux lourds qui l’opposent au régime mauritanien, d’agir de la sorte.

M. Bouamatou n’a jamais fait fi de son opposition à l’actuel régime mauritanien comme il l’a démontré en août 2018 en diffusant un « Appel à la résistance par la désobéissance civile ». M. Bouamatou est un opposant reconnu au régime mauritanien, le restera et l’assume complètement. Il continuera à le combattre par toutes les formes pacifiques et légales. Sa seule ambition est que la démocratie, la bonne gouvernance, l’Etat de droit triomphent un jour en Mauritanie.

L’avocat soussigné rappelle que M. Bouamatou ne possède pas de comptes sur les réseaux sociaux si ce n’est un compte et une page Facebook qu’il n’utilise pas et n’alimente pas. Il a par ailleurs déjà, par le passé, été victime de comptes factices ouverts à son nom, certains ayant ensuite été fermés par Facebook à sa demande.

M. Bouamatou se tient prêt à répondre aux autorités marocaines dans le cadre de cette enquête et rappelle son profond attachement pour le peuple marocain et la plus grande considération qu’il a pour les institutions du Royaume du Maroc, où il a vécu pendant plusieurs années dans le strict respect de la loi marocaine. L’avocat soussigné appelle les autorités marocaines à examiner ces allégations diffamatoires avec sagesse et recul, condition pour se prémunir contre toute tentative extérieure d’instrumentalisation, tant M. Bouamatou fait l’objet de persécutions éhontées de la part des autorités mauritaniennes, depuis tant d’années.

Me William Bourdon

Avocat au Barreau de Paris