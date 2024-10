Naissance du conseil d’affaires Sénégalo-mauritanien

Dr Leila Bouamatou côté Mauritanie et Antoine Ngom côté Sénégal co-présideront ce groupement de 24 membres …Le Conseil d’Affaires Mauritano-Sénégalais a été constitué en marge du Forum Économique Sénégal-Mauritanie (FESM), tenu à Dakar les 30 septembre et 1er octobre 2024. Ce groupement est composé de 24 chefs d’entreprise, répartis équitablement entre la Mauritanie et le Sénégal, avec douze membres désignés par le Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) et douze autres désignés par le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP).

La co-présidence mauritanienne du Conseil est assurée par Dr Leila Bouamatou, Administratrice Directrice Générale de la Générale de Banque de Mauritanie (GBM). Côté sénégalais, la co-présidence est attribuée à M. Antoine Ngom, Directeur Général de Gsie Technology (secteur du numérique), qui était toutefois absent lors de la session inaugurale. Cette session a donc été co-présidée, côté sénégalais, par le Vice-Président M. Silman Ndiaye, Administrateur d’Elton (secteur pétrolier) et Directeur Général de Sagam International (sécurité).

Les membres du Conseil, des chefs d’entreprise engagés, œuvrent pour :

Le renforcement de la coopération économique entre la Mauritanie et le Sénégal ;

La promotion des partenariats d’affaires entre les secteurs privés des deux pays.

Cette première rencontre illustre l’importance que les membres attachent à cette nouvelle phase cruciale des relations économiques entre ces deux nations fraternelles.

La réunion inaugurale a été dédiée à la définition des objectifs du Conseil, de sa stratégie et de son plan d’action. Ces éléments visent à stimuler et soutenir la promotion des investissements communs dans des secteurs clés tels que l’énergie, le commerce, l’agriculture, l’industrie, la pêche, l’éducation, la banque, l’assurance, la santé, la formation professionnelle, les infrastructures logistiques et les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Objectifs principaux :

Faciliter les échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Sénégal ;

Promouvoir des opportunités d’investissements transfrontaliers dans des secteurs stratégiques ;

Mettre en place un cadre réglementaire propice à la coopération et à l’intégration économique ;

Encourager un dialogue permanent entre les gouvernements et le secteur privé pour surmonter les obstacles à la coopération économique et développer des solutions concrètes pour les entreprises.

S’exprimant juste après sa nomination, Dr Leila Bouamatou a tenu à remercier les membres du Conseil pour la valeur inestimable de leurs contributions et la clarté de leurs idées. Elle a déclaré :

« Cette réunion inaugurale du Conseil d’Affaires Mauritano-Sénégalais a été l’occasion de réaffirmer avec force l’engagement commun à collaborer dans un esprit de bénéfice mutuel et à renforcer les liens entre les secteurs privés de la Mauritanie et du Sénégal. »

Et de poursuivre : « J’encourage vivement à saisir cette chance unique de tisser des alliances stratégiques, de développer des projets concrets et de jouer un rôle clé dans l’intégration économique régionale. Ensemble, nous pouvons faire de ces opportunités une réalité tangible pour nos pays et pour l’Afrique. »

Le Conseil d’Affaires se réunira deux fois par an. En outre, des comités techniques sectoriels, agissant en tant que comités de pilotage, se réuniront tous les deux mois pour assurer le suivi et l’exécution de leur mission.

FinancialaFRIK