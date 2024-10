Si on devrait faire un concours sélectif de toutes les intelligences humaines, de l'antécambrien au quaternaire, le Maure serait juste devancé par un autre sémite dont je tairai l'identité, de crainte de me faire exploser le smartphone en pleine figure. Ah....le maure, Allaboni tchapatô comme disent les Peulhs ; il est "poreux à tous les souffles", mêmes les plus abominables et d'où qu'ils viennent. Et pourtant cette culture de la boulimie financière couplée à une répugnante infamie, corroborées par une indigence morale, que l'on constate chez une large frange du peuple maure de Mauritanie (à ne pas confondre avec les Maures du Sahara occidental, du sud algérien, du Niger, du nord-Mali), date seulement de quelques décennies. Bâtisseurs d'une brillante civilisation qui s'est exportée jusqu'aux confins des Pyrénées, les Maures semblent perdre les repères de l'humanisme, voire même de l'humanité !!! Pourquoi cette chute du piédestal ?

On dit que l'intelligence humaine est un concept multidimensionnel qui englobe des aptitudes cognitives ou mentales, et qui permettent à l'homme d'agir de manière habile, ou adéquate, surtout dans le bon sens. Il arrive que l'homme doté cette fois d'un égo surdimensionné, casse les codes élémentaires du " vivre ensemble" ou tout simplement du savoir-vivre. Cela veut dire que ce genre d'individu, ne pensant qu'à son propre intérêt, peut alors mettre son intelligence au service de la perfidie, c'est à dire au service du mal pour assouvir ses pulsions. Pourquoi de nos jours, le Maure qu'on reconnaissait à sa grande frugalité, à son tempérament tolérant et à sa vision cognitive, s'est mué en champion de la roublardise et surtout de la cupidité ?

A/ Ce qui incompréhensible, c'est que ce monde soit compréhensible (A. Einstein)

Ex nihilo nihil, autrement rien ne vient de rien, toute chose dans ce monde a une cause. L'ordre de la nature est constant, les mêmes causes produisant les mêmes effets. A cet effet le Maure ou beidane pour certains a hérité d'une des plus brillantes cultures humanistes au monde, issue de valeurs islamiques tissées dans un environnement désertique, et des plus hostiles. Plus généreux que lui, tu meurs...Jadis tolérant et affable, le maure a subi une lobotomisation depuis quelques décennies dont les méfaits transforment en profondeur les us et les coutumes du "million de poètes", une métaphore qui lui allait si bien. Le maure est désormais le prototype même du manichéisme ambiant, là où la sublimation et l'ignominie se côtoient. Le beidane né et ayant grandi dans un milieu maure de 6 à 16 ans conservera toujours, de par ses codes génétiques, une culture et une weltanschauung mauresques, quel que soit son niveau d'étude académique ou universitaire !!! Avec un bac+ 8, donc de brillantes études, une fois au pays, il se soumettra à son instinct grégaire, car de tout ce qu'il a appris, éprouvé à l'extérieur de son milieu naturel, "rien ne s'est déposé dans son organisme ». Instruit, cultivé, il sera toujours l'adepte de la rétrograde stratification de sa société en forgeron, griot, esclave, noble etc.…Une division qui lui a été filée de par son voisinage immédiat d'avec l'empire du Mandé (Mali). Vous ne verrez cette stratification anachronique nulle part dans le monde Arabe ou islamique, hors mis l'Ouest-africain.

Le sens de l'Etat pour le maure n'est qu'une vague notion dont on peut profiter, sans se soucier des conséquences néfastes que pourra subir un jour sa descendance. D'ailleurs l'Etat n'est qu'un "machin" pour lui, dont il faut se servir et non servir, d'où l'absence de la volonté de partager avec ses compatriotes. Par exemple amasser des milliards d'ouguiya, pour ensuite aller en prison, émane d'un comportement immanent à la vision du Maure de la modernité. Ce nouveau trait de caractère ou manque de partage sera le prélude à l'égoïsme qui prévaut désormais dans notre société multiculturelle et multiethnique.

Si vous voyez le maure faire le sport, une pratique indispensable à la santé physique et mentale, c'est que son médecin lui a notifié qu'il y a une maladie qui pointe à l'horizon. Pour cela, qu'il soit éduqué ou bédouin, il portera un boubou léger, un chapelet à la main droite, des chaussures non-fermées, alors qu'une tenue universelle de sport aurait été mieux adaptée. Dans l'inconscient collectif du Maure, seuls les "djinns" ou âmes sataniques courent le matin très tôt. Et il est mal assigné de voir un "fils de grande tente" courir pour rien, au vu et au su de tout le monde. ! Sur ce fait bancal et sans effet, le maure "tient à sa dignité". Mais là où il y a une flagrante contradiction, un dédoublement de la personnalité, c'est le moment où le maure détourne le denier public, se fait corrompre ou joue au thuriféraire...La notion de "dignité" ici n'est pas prise en compte dans son sens légitime. Puisqu'il est indigne de courir même pour promouvoir sa santé, alors que procéder à la gabegie financière vous élève à l'image d'Epinal. Le monde à l'envers...

Le maure est capable de se mettre à plat ventre pour vous, rien que pour son profit. En tant que supérieur hiérarchique, vous croirez que c'est un cas de discipline ou de considération à votre auguste personne. Mais non, c'est juste une stratégie qui consiste à vous leurrer ; puisqu'il n'aura plus de considération pour vous dès que vous aurez quitté votre poste, ou qu'il aura obtenu ce qu'il voulait. Un grand chef militaire m'a raconté récemment qu'une femme d'un haut dignitaire est venue chez lui, demander à ce que son fils soit recruté dans l'Armée sans concours. Le chef militaire lui répondit que son fils doit obligatoirement passer un test à l'instar de tous ses compatriotes mauritaniens, comme le prévoit le règlement en vigueur. La femme de répondre : ‘’ nous connaissons le règlement, si nous voulions le respecter, nous ne vous aurions pas demandé ce service minime qu'est le recrutement de notre fils. Nous ne nous attendions pas à ce refus de votre part., nous (avec son mari) sommes vraiment déçus de votre attitude à notre égard.’’ Et dire que la majorité des maures pense comme cette fameuse dame.

B/ Le politicien maure est encore plus néfaste à la société qu’il prétend servir

Qu’il prétende être un baathiste, nassériste, islamiste, marxisant ou sans étiquette, le maure qui voudrait faire de la politique est comme une station spatiale en perdition. Méfiez-vous surtout de celui qui passe tout son temps à critiquer. Une fois au sommet de la gloire, ou ayant obtenu un poste de référence, il se calmera aussitôt et risquera de ne pas faire mieux que son prédécesseur. Car le maure ayant grandi dans son propre milieu naturel ne pourrait se défaire du clanisme, du népotisme, du favoritisme ou du tribalisme en général, quel que soit son niveau intellectuel, ou son degré d'empirisme. A une ou deux exceptions près. La justice, pourtant issue des préceptes de la sainte religion musulmane, n'est pas son point fort. J'ai connu des cadres civils (2 ou 3) et des officiers de haut rang qui se comptent sur les doigts d'une main, qui sont de moralité irréprochable, d'une sincérité intellectuelle et d'une probité sans faille. Parmi les défunts, je peux citer feus les colonels Ahmedou Ould Abdallah, Mohamed Lemine Ould Ndiayane et le capitaine Niang Harouna, lui qui est décédé la semaine passée dans son village de Wothi, près de Boghé. Les autres officiers de valeur auxquels je fais allusion sont encore en activité et il ne sert à rien de vouloir les égrener, cela les dérangerait, de par leur sobriété et surtout leur humanisme. Qu'Allah les Préserve aussi longtemps dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes dans l'intérêt supérieur de la Mauritanie. Au moment où la notion d'officiers de valeur devient une denrée rare dans notre Armée Nationale, et pendant que la rupture générationnelle pointe à l'horizon proche, très proche d'ailleurs....

Des avantages de la modernité, le Maure n'a choisi que les abstractions nocives liées à la délinquance financière, au trafic de stupéfiants ou d’alcool ; des pratiques fangeuses tributaires du mensonge, du dol et de la dégénérescence morale.

La délinquance financière dans notre pays a pris le dessus sur nos valeurs cardinales que sont le partage, la tolérance, l'empathie ...Dans cette configuration satanique synonyme d'absence de vertu et de probité, il est nécessaire de regarder avec le microscope les rares personnes qui incarnent encore une éthique ou une typologie du bien. Personnellement, je ne me laisserais pas tromper par des discours intempestifs, ni de promesses caverneuses. Je serais comme le mythique Ulysse d'Ithaque, en revenant de la guerre de Troie, et qui s'est attaché sur le mât de son bateau afin éviter de succomber au chant des sirènes, pour ainsi rejoindre sa patiente et fidèle épouse Pénélope. En Mauritanie, tous les politiciens sont presque pareils, surtout les civils. Cependant il y a un homme que je connais depuis presque 40 ans, alhamdoulillah, qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un sciemment, qui n'a jamais été injuste à l'égard de quiconque, qui est tolérant et sobre. Il se trouve aujourd'hui que cet homme est président de Mauritanie, je veux nommer Mohamed Ould Cheikh Ghazwani. Et puisque les Soninkés disent : Sourakhé kamel assou mbané, autrement tous les Maures sont pareils ; je préfère alors rester fidèle à celui que je connais déjà…Je lui dirai tout simplement de se pencher sur le devenir de notre Armée Nationale, seul rempart à la rupture, en plus de son appareil sécuritaire immédiat. /.

Ely Sid’Ahmed Krombelé

France