Environ 90.000 personnes, soit 2 % de la population mauritanienne, se trouvent dans des conditions d’esclavage moderne, a estimé Free The Slaves FTS, lors du forum des acteurs pour l’éradication de l’esclavage moderne (forces, défis et solutions), tenu du 27 au 28 septembre dernier, à Nouakchott. Ce forum avait pour objectif de permettre aux participants de mieux connaitre l’esclavage moderne, ses causes profondes et évaluer les lacunes. Les participants issus des organisations de la société civile, de la presse et des conseillers municipaux de certaines mairies de Nouakchott ont abordé la situation de l‘esclavage moderne dans le monde et en Mauritanie, les causes et les types d’esclavage moderne. Des communications relatives au cadre normatif de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes ont été présentées. Les débats riches et variés ainsi que les travaux de groupe ont permis de mesurer l’ampleur du phénomène. ’’IRA a réalisé un travail de qualité sur la problématique de l’esclavage moderne ces dernières années, en coordination avec la FTS’’, a estimé Dame Ba, coordinateur pays de l’organisation américaine FTS qui projette d’ouvrir prochainement une présentation en Mauritanie. Le dossier est à l’étude au ministère des Affaires Etrangères.

Engagée dans l’éradication de l’esclavage, IRA projette d’élargir son champ d’action à travers une campagne de grande envergure de sensibilisation sur les droits fondamentaux. Hamady Lehbouss, secrétaire général de IRA s’est réjoui du partenariat liant son organisation avec FTS avant de réitérer l’engagement d’IRA à renforcer les capacités des jeunes activistes dans ce domaine. Il s’est félicité des échanges fructueux menés deux jours durant sur la thématique qui revêt selon lui une grande importance espérant la poursuite de la collaboration sur des projets futurs.

Le forum a constitué une opportunité de discussion et d'échange d'idées entre tous les acteurs de la société civile sur les moyens les plus efficaces pour éliminer l'esclavage en Mauritanie.