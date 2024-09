Contrôleurs de pêche : Quand les garde-côtes tergiversent

Malgré les instructions fermes adressées par le Premier ministre en 2023 aux garde-côtes de régulariser la situation des contrôleurs de pêche, la situation a très peu évolué. Dans le courrier de l’époque, le Premier ministère a instruit le ministère des pêches et de l’économie mauritanienne de procéder à l’insertion et à la régularisation de la situation administrative des contrôleurs de pêche admis à l’évaluation.

La lettre, qui se réfère à une autre adressée par le ministère des pêches et de l’économie maritime (n°556 en date du 21 septembre 2023), instruit le département d’engager immédiatement les procédures d’insertion et de régularisation de la situation administrative des contrôleurs admis à l'évaluation menée par l'Académie Navale au profit des Garde-côtes mauritaniennes.

Un an après, les contrôleurs de pêche continuent à courir derrière leurs droits. Ceux qui ont préféré partir en départ volontaire n’ont toujours pas perçu leurs droits et ceux qui sont restés ne sont guère mieux lotis. Ils n’ont droit ni à la CNAM, ni à la CNSS encore moins aux cartes professionnelles. Et quand les primes sont versées au personnel, on leur rétorque qu’ils n’y sont pas éligibles parce que non actifs alors qu’ils ne demandent qu’à être activés. Leurs salaires oscillent entre 9000 et 10.000 mru, autrement dit trois fois rien devant le coût de la vie. On peut donc imaginer aisément le calvaire que ces pères de familles continuent à endurer.