Ministère de l'Économie et des Finances: Communiqué de presse

L’équipe économique du gouvernement, comprenant Son Excellence le ministre de l’Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, le Gouverneur de la Banque Centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs, a tenu sa deuxième réunion consultative mensuelle avec l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, représentée par son président, M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ainsi que par les présidents et représentants des fédérations des secteurs bancaire, commercial, touristique, industriel, minier, énergétique et de la pêche.

Au cours de la réunion, plusieurs dossiers d’intérêt commun ont été examinés, notamment les réformes en cours visant la création d’un marché financier moderne, le partenariat public-privé, le système des marchés publics, le code des investissements, et la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les mécanismes d’approvisionnement du marché, en particulier à travers la régulation du marché des changes pour garantir la disponibilité des devises nécessaires à l’importation, ont également été abordés, ainsi que les mécanismes du marché monétaire et la nécessité d’aligner les prix de ce marché sur la réalité de l’offre et de la demande. Enfin, des amendements proposés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, concernant le dédouanement des véhicules, ainsi que le nouveau dispositif des conventions d’établissement ont été présentés.

Les discussions ont également porté sur la politique monétaire et la situation du marché des changes, avec un partage d’informations sur la prochaine mission du Fonds Monétaire International dans notre pays.

L’équipe gouvernementale a exposé la vision des autorités sur ces différents sujets, mettant en avant les réalisations, les défis, et les attentes liés à ces réformes, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la dynamique positive caractérisant la coordination entre le gouvernement et les fédérations du secteur privé au cours des dernières semaines, qui a conduit à des décisions importantes pour le marché et les consommateurs dans notre pays.

Pour sa part, la délégation du secteur privé a partagé ses observations sur les questions soulevées, tout en réaffirmant son engagement à appliquer les conclusions de cette session consultative.

Enfin, les deux parties se sont convenues de :

- Poursuivre l'engagement positif dans la concertation sur la politique économique afin de réguler le marché des changes, le marché monétaire et financer l'économie nationale;

- Assurer la transparence dans les transactions et la coordination continue pour soutenir les réformes en cours,

- ⁠Soutenir les efforts visant à organiser des forums de consultation entre les secteurs public et privé.

27 septembre 2024