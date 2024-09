Les condoléances de Ghazouani à Faye, suite au décès d’Amadou Moctar MBow

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a adressé un message à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, suite au décès d’Amadou Mahtar MBow, ancien Directeur Général de l’UNESCO, survenu mardi à Dakar, à l’âge de 103 ans.

Dans son message, Ghazouani écrit; « c’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que j’ai appris la nouvelle du décès d’Amadou

Mahtar MBow, illustre ancien Directeur Général de l’UNESCO, éminente figure de la culture et de l’éducation, en Afrique et dans le monde.

En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple mauritanien, nos sincères condoléances et l’expression de notre solidarité fraternelle.

Amadou Mahtar Mbow a incarné tout au long de sa vie, un engagement exceptionnel pour la promotion de l’éducation, de la science et de la culture, et a œuvré sans relâche au rapprochement des peuples et la défense des valeurs de justice, de paix et de développement.

Son brillant parcours à la tête de l’UNESCO a laissé une empreinte indélébile sur cette grande institution et sur le monde entier, ou son action a contribué à la consolidation du dialogue interculturel et au soutien des nations en développement.

Sa disparition représente une perte immense non seulement pour le Sénégal, mais aussi toute l’Afrique et la communauté internationale.

Son héritage demeurera une source d’inspiration pour les générations futures ».