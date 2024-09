Opinion : De la Langue de Bois

Malheureusement notre Opposition ou ceux qui se positionnent comme tels, demeurent prisonniers de leur propre ou plutôt sale Langue de Bois.

Le nouveau Premier Ministre Mokhtar Diaye présente son programme de gouvernement devant le parlement. Ce programme de gouvernement est inédit, aussi bien dans son contenu que dans sa forme. Un décorticage complet de la situation de l’ensemble des secteurs de la vie nationale, suivi de propositions concrètes visant à solutionner les problèmes qui handicapent le développement économique et social du pays. Ainsi qu’une ouverture sans précédent à la critique et aux propositions de solutions de la part des citoyens. Donc une volonté manifeste de se dégager si possible de la Langue de Bois officielle.

C’est sûr et certain, le parfait ne figure pas dans les règles classiques de la conjugaison. En conséquence le programme de gouvernement présenté par le nouveau PM ne peut être exempt d’insuffisances et d’anomalies aussi bien dans sa forme que dans son contenu.

A.S.Elmoctar