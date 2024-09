Le ministre de l'Économie et des Finances discute des opportunités de coopération avec le Sous-Secrétaire général des Nations Unies

En marge du Sommet de l'avenir qui se tient au siège des Nations Unies à New York, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, a rencontré, ce lundi, M. Felipe Paullier, Sous-Secrétaire général aux Affaires de la jeunesse au sein des Nations Unies.

À l'entame de la rencontre, le ministre a souligné l'importance capitale que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde aux questions de la jeunesse, dans un pays où plus des trois quarts de la population ont moins de 35 ans. Cette réalité démographique présente autant de défis considérables que d’opportunités prometteuses.

Dans ce cadre, Son Excellence a insisté sur la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre les initiatives indispensables pour exploiter le dividende démographique à travers l'autonomisation des jeunes, l’encouragement de leur esprit d’initiative créatif, l’accompagnement de leurs projets par la formation, l'accès à des financement concessionnels, et la promotion de technologies nouvelles adaptées. À cet effet, un département ministériel spécifique a été créé pour diriger et coordonner les initiatives et politiques visant à répondre aux aspirations de la jeunesse.

Le ministre a également exprimé l’engagement de la Mauritanie à collaborer avec les organismes des Nations Unies dans le renforcement des capacités des jeunes, tout en tirant parti de l'expertise technique de l'ONU dans l'élaboration des politiques et stratégies. Il a salué les initiatives onusiennes concernant le rôle des jeunes dans la construction de l'avenir, la promotion de la paix, et l'utilisation de la révolution numérique au profit de l'humanité.

Pour sa part, M. Felipe Paullier a exprimé sa gratitude envers le ministre pour l'accueil et a réaffirmé la disposition de son organisation à soutenir les efforts de la Mauritanie en matière d’autonomisation des jeunes. Il a notamment souligné l'importance d'assurer la cohérence et l'harmonisation des interventions des différentes agences des Nations Unies en faveur de la jeunesse avec les politiques nationales dans ce domaine.

À l'issue de la rencontre, Son Excellence le ministre a invité M. Felipe Paullier à visiter la Mauritanie. Le Sous-Secrétaire des Nations Unies aux affaires de la jeunesse a remercié le ministre pour l'invitation, dont la date sera fixée ultérieurement.

L’entretien s’est déroulé en présence de M. Yesslem Hamdan, chargé de mission, et de M. Mohamed Abderrahmane Ould Dedy, directeur général adjoint des stratégies et politiques de développement au ministère.

(Source: MEF)