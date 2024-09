Taleb Bouya Ould Cheikh Ayah: « Nous sommes victimes de politiciens vendeurs d’illusions »

Dans le vacarme sur la toile suscité par l’origine de la fortune de la famille Cheikh Ayah, une voix autorisée vient de jeter un pavé sur la mare. Le porte-parole de la famille a diffusé ce dimanche 22 septembre sur les réseaux sociaux un vocal dans lequel il plante le décor et apporte un certain nombre de précisions. Selon Taleb Bouya Ould Cheikh Ayah, l'origine de leur fortune est bien connue des parties responsables de la traçabilité de l'argent donc des pouvoirs publics. ‘´Cette richesse n'a rien à voir avec les fonds publics, les marchés de gré à gré ou la distribution des hectares dont ont bénéficié certains notables et érudits des confréries soufistes’´, dira-t-il en insistant sur le fait que rien ne les oblige à en divulguer l’origine. Évoquant la campagne visant sa famille, Taleb Bouya a déclaré qu'elle est « orchestrée par certains politiciens qui ne sont plus en mesure de continuer à tromper le pouvoir ou à vendre les illusions aux électeurs ». Le soutien au président de la République n'est pas la raison de cette campagne puisque tout le monde l'a soutenu, a tenu à rappeler le porte-parole.