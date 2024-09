Suite à une agitation sur la toile : le parquet ordonne  l'ouverture d'une enquête

Le parquet de Nouakchott- Ouest a ordonné,ce mercredi 18 septembre, l’ouverture d’une enquête préliminaire en vue de faire la lumière sur la véracité et les circonstances des informations et des rumeurs qui ont été récemment diffusées sur la survenance d’actes et de faits illégaux.

Depuis quelques semaines, un débat agite la toile et les salons nouakchottois se rapportant à l'origine de la fortune de certaines personnalités. Des lanceurs d'alerte s'interrogent notamment sur les sources de la fortune colossale d'une famille dont les membres se sont illustrés ces derniers temps à travers des donations et d'achats divers suscitant des controverses. Sans avancer la moindre preuve sur l’origine, douteuse ou non, de cette fortune.

« Suite à la publication et à la diffusion d’informations et l’exposition de personnes et de lieux, et après avoir reçu des plaintes de personnes s’estimant lésées, le Parquet a ordonné à la police judiciaire compétente d’ouvrir une enquête préliminaire afin de faire la lumière sur la véracité et les circonstances de ces informations et rumeurs, ainsi que les conséquences de leur diffusion", a indiqué le communiqué.

Selon le Parquet," l’objectif de l’enquête est d’établir les faits au moyen de preuves tant au plan matériel que juridique, afin que toute personne responsable d’un acte criminel et pénalement punissable assume la responsabilité et les conséquences de ses actes, dans le but de protéger à la fois la tranquillité publique et l’honneur des citoyens".

Un des lanceurs d'alerte, Abderrahmane Weddady a été interrogé, suite à sa convocation par la gendarmerie.

Le parquet n'a pas précisé la nature de ces rumeurs, pas plus que les parties citées dans le communiqué.