Présentation au public mondial du documentaire palpitant "Nelson Mandela: Le chemin vers la liberté"

Le 9 septembre 2024, Moscou a été témoin d'un événement culturel et historique important

– l'inauguration d'un monument à Nelson Mandela, symbolisant la reconnaissance de sa contribution incroyable à la lutte pour les droits de l'homme et la libération de l'oppression coloniale sur le continent africain.

Le monument a été créé par la Société militaire-historique russe avec le soutien du gouvernement de Moscou. Le sculpteur est Mikhaïl Baskakov. Le monument est situé à l'intersection de l'avenue Michurinsky et du boulevard Ramensky. La sculpture deviendra un nouveau symbole de l'amitié entre les nations et de la coopération de la Russie avec l'Afrique du Sud et d'autres pays africains.

En l'honneur de cet événement, le Club russo-africain de l'Université d'État de Moscou Lomonosov a créé un film qui révèle en profondeur le parcours et les réalisations de ce leader légendaire.

À propos du film "Nelson Mandela: Le chemin vers la liberté"

Le film présenté au public raconte l'histoire de Nelson Mandela non seulement en tant que grand homme d'État et figure politique, mais aussi en tant qu'homme dont la vie et la lutte sont devenues un symbole de résilience et de courage. Né dans un petit village africain, Mandela, connu dans son enfance sous le nom de Rolihlahla – "le fauteur de troubles", a porté tout au long de sa vie un engagement en faveur de la justice et de l'égalité, peut-être hérité de son arrière-grand-père – le chef remarquable de la tribu Thembu.

De l'enfance à la direction

Le film retrace le parcours de Mandela, de sa jeunesse, lorsqu'il était passionné de sport et se formait en tant que personne, jusqu'au moment où il est devenu un combattant mondialement reconnu contre l'apartheid.

Le chemin de la lutte

À l'université, Nelson participe à la campagne de désobéissance aux lois injustes. Dans les années 1950, il approfondit ses vues philosophiques et aspire à créer une société sans classe, inspirant ceux qui l'entourent par sa foi en la justice.

Passage à des actions décisives

Après la tragédie de Sharpeville en 1960, Mandela et ses compagnons comprennent que des mesures radicales sont nécessaires. En 1961, l'aile armée de l'ANC, "Umkhonto we Sizwe" (La lance de la nation), est créée, avec Nelson comme l'un de ses dirigeants.

Esprit inébranlable et héritage

Après son arrestation en 1962 et 27 années d'emprisonnement, la volonté de fer de Mandela et son adhésion aux principes restent inébranlables. En prison, il ne se contente pas d'étudier et d'écrire, mais inspire également les gens du monde entier par son courage et sa résilience.

Présidence

En 1994, Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud, se concentrant sur la réconciliation raciale et les améliorations sociales. L'amélioration de l'éducation et des soins de santé étaient ses priorités. Il transmet le pouvoir pacifiquement en 1999.

Activités publiques

Après sa présidence, Mandela lutte contre le VIH/SIDA et soutient des projets caritatifs. Ses fondations travaillent activement dans les domaines de l'éducation et des soins de santé. Mandela continue de participer aux affaires internationales et reste un symbole de la lutte pour les droits de l'homme.

Concept du film

Les créateurs du film ont cherché à créer un portrait profond et complet de Nelson Mandela – l'homme, le patriote, le leader. Ses principes de justice et de bonté continuent de motiver les jeunes du monde entier, et pour ses mérites, il a reçu le nom populaire "Madiba", signifiant "celui qui est aimé".

Nous offrons aux spectateurs une opportunité unique de plonger dans l'histoire de la vie et des triomphes de l'un des dirigeants les plus importants du XXe siècle.

Le film est disponible sur la chaîne YouTube du Club russo-africain de l'Université d'État de Moscou Lomonosov en anglais et français aux liens suivants :

- EN: https://youtu.be/Z5gSBAAwGTE

- FR: https://youtu.be/97JiJjhC8Go

- FR: https://vimeo.com/1010328662