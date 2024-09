Riad: l'AAEI en soutien aux enfants des rues

L'Association pour l’Accompagnement, l'Éducation et l’Insertion (AAEI) perpétue une tradition bien ancrée depuis trois ans. Grâce à l’appui de son partenaire, l’Association Solidarité Partage en France, les enfants de la rue de Pk dans la commune de Riad dans la région de Nouakchott Sud ont de nouveau retrouvé le sourire et la joie de vivre. Dans la matinée du samedi 14 septembre 2024, les responsables de l'Association pour l’Accompagnement, l'Éducation et l’Insertion ont procédé à une cérémonie solennelle de distribution de kits alimentaires et de moustiquaires. L’initiative s’inscrivait dans le cadre des activités périodiques de l’AAEI et vise à améliorer la situation de cette frange vulnérable. Les enfants ont reçu à cette occasion les objets indispensables qui leur font défaut. Ces distributions de matériel revêtent elles aussi une grande importance car les enfants vivent dans des conditions souvent précaires.

Les responsables de l'AAEI se sont dits heureux de constater, pour la troisième année consécutive, le succès de l' initiative de soutien aux enfants de la rue. Ainsi, l'Association pour l'Accompagnement, l'Éducation et l'Insertion (AAEI) accueille avec enthousiasme tout projet visant à améliorer la situation de ces enfants vulnérables dans la commune de Riad, à Nouakchott Sud.

"Grâce à la générosité de nos donateurs, nous sommes en mesure d'organiser des actions sociales tout au long de l'année, offrant ainsi à ces enfants un avenir meilleur", disent ses responsables.

Accueillant à bras ouvert tout projet qui vise à améliorer la situation de ces enfants, Oumar Bass, responsable de l'AAEI, a par ailleurs salué l’initiative. Pour lui, ce geste constitue un soulagement: "C'est avec grand bonheur que nous nous retrouvons aujourd'hui pour concrétiser les efforts continus de l'Association pour l'Accompagnement, l'Éducation et l'Insertion (AAEI) et de notre partenaire, l'Association Solidarité Partage, en faveur de l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue à Riad. Depuis trois ans, l'Association Solidarité Partage nous soutient de manière remarquable, et nous tenons à saluer leur contribution précieuse.

Je souhaite vous féliciter pour l'excellent travail que vous accomplissez chaque jour et pour votre engagement. Continuez sur cette noble voie. Au nom de tous nos enfants, je vous adresse un sincère merci. Ce don symbolise l'espoir pour chaque enfant qui recevra un kit. Il constitue un véritable soulagement, car il apportera sourire et joie de vivre à ces enfants".

Djiby Ly, a, au nom des enfants, exprimé toute sa satisfaction de réceptionner ce don qui contribuera grandement aux conditions de vie des enfants.

" Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers l'Association Solidarité Partage en France, dont le soutien continu permet d'améliorer les conditions de vie des enfants de la rue en Mauritanie. Nous saluons également l'AAEI pour sa générosité. Nous espérons un soutien en couvertures et draps pour faire face à la période de fraîcheur", dit-il.

Signalons que cet élan de solidarité a été salué à sa juste valeur par les enfants de la rue. A l’unisson, ils ont tenu à saluer la générosité de l’AAEI et de son partenaire Association Solidarité Partage en France qui à travers ces dons leur apporte une bouffée d’oxygène en ces moments difficiles.

L'AAEI réitère son engagement à continuer d'apporter son soutien aux enfants de la rue, ici à Riad et, bientôt, dans d'autres localités.

Enfin, ils ont tenu à remercier leurs partenaires pour leur dévouement et à saluer chaleureusement tous les enfants présents aujourd'hui.