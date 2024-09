Ministère de l'Économie et des Finances: Communiqué de presse

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions fermes de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, concernant la nécessité d'accélérer et d'améliorer la performance dans l'exécution des projets, et conformément aux directives du Gouvernement du Premier Ministre, M. Mokhtar Ould Diay, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, a tenu, ce vendredi après-midi (13 septembre), une réunion avec les coordinateurs de projets au niveau des différents ministères. Cette réunion avait pour objectif de mettre en place un nouveau mécanisme visant à mettre un terme aux lenteurs qui affectent l'exécution de nombreux projets, afin de garantir une amélioration de l'efficacité et d'avoir un impact positif sur la vie des citoyens bénéficiaires de ces projets.

À l'entame de la réunion, le ministre a rappelé aux participants qu'il y a un an, Son Excellence le Président de la République avait présidé une réunion pour identifier les causes des difficultés rencontrées par certains projets, qu'ils soient financés nationalement ou par des partenaires internationaux, visant à atteindre le développement et le bien-être du peuple mauritanien. Il est inadmissible que ces projets rencontrent des obstacles malgré la disponibilité des ressources financières et humaines, représentées aujourd'hui par des compétences parmi les meilleures du pays, alors que des problèmes subsistent, empêchant d'atteindre les résultats escomptés. Cette réunion a permis de mettre en place un mécanisme périodique pour informer le Gouvernement de l'avancement dans l'exécution de ces projets.

Au cours de la réunion, l'état d'avancement des projets a été examiné, ainsi que les défis rencontrés à travers l'identification des points de faiblesse et des dysfonctionnements. Des discussions ont eu lieu sur les mesures nécessaires pour surmonter les obstacles entravant l'efficacité de certains projets de développement.

Une évaluation préliminaire des projets a également été effectuée, permettant de vérifier leur avancement par rapport aux objectifs fixés et de corriger les écarts observés.

Les mesures nécessaires pour réformer l'exécution des projets et programmes de développement ont été examinées, le ministre ayant précisé que leur financement par des accords de financement entre la Mauritanie et ses partenaires au développement doit exclusivement servir au processus de développement. Il a souligné qu'il est inconcevable que ces ressources soient utilisées à des fins autres que celles prévues, telles que les salaires, les véhicules pour usage privé, le mobilier de bureau et les contrats fictifs.

Enfin, il a été décidé de mettre en place un mécanisme d'évaluation intermédiaire des projets, en tenant compte des spécificités de chaque projet selon son secteur. Les coordinateurs de projets ont été chargés de faire parvenir d'urgence au Ministère de l'Économie et des Finances les mesures prises pour assainir le portefeuille des projets de développement et éliminer les causes de blocage. Monsieur le ministre a également insisté sur le fait que tout manquement à la prise de mesures correctives immédiates ne serait pas toléré.

Nouakchott, le 13 septembre 2024