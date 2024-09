Nouakchott, Mauritanie – 12 septembre 2024 – Le Président-Directeur Général de Kinross Gold Corporation, Monsieur J. Paul Rollinson, accompagné de Claude Schimper, Directeur des Opérations, et de Ben Little, Vice-Président Sénior chargé des Relations extérieures, a effectué une visite officielle en Mauritanie dans le cadre de la consolidation continue des relations avec le Gouvernement mauritanien.

Au cours de cette visite, la délégation menée par le PDG de Kinross Gold Corporation, Monsieur J. Paul Rollinson, a été reçue par Son Excellence Monsieur le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh El Ghazouani. À cette occasion, J. Paul Rollinson a adressé ses félicitations au Président pour sa réélection à la magistrature suprême du pays et a réaffirmé l’engagement de Kinross à soutenir la croissance responsable du secteur minier en Mauritanie.

Les échanges avec Son Excellence Thiam Tidjane, Ministre des Mines et de l'Industrie, ainsi qu'avec d'autres membres du gouvernement, dont le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l’Emploi, du Sport et du Service Civique, ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre Kinross et la Mauritanie. Ces discussions ont également permis d’explorer les perspectives et opportunités de collaboration visant à soutenir la croissance économique durable de la Mauritanie, tout en favorisant le développement du capital humain et le renforcement des compétences locales.

Ces rencontres illustrent l'engagement constant de Kinross Gold Corporation à collaborer étroitement avec le Gouvernement Mauritanien pour promouvoir un secteur minier responsable, créateur de valeur et bénéfique pour les communautés locales.

Contact : Tasiast_Communications@kinross.com