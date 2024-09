Les présidents régionaux de la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale face à la presse

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest, et Sergio Pimenta, vice-président de la Société Financière Internationale (IFC) pour l’Afrique, ont séjourné en Mauritanie du 09 au 11 septembre, dans le cadre d’une visite visant à consolider les relations de coopération entre Nouakchott et les deux branches, publique et privée de l’institution financière internationale.

Les responsables régionaux du Groupe de la Banque Mondiale (BM) ont eu de larges échanges avec les autorités gouvernementales et le secteur privé, pour faire le point sur les opérations du portefeuille des projets en cours d’exécution pour les deux branches et fait des projections sur les perspectives de coopération dans le domaine de l’exploitation gazière et de la promotion de l’énergie verte.

Face à la presse, Ousmane Diagana a salué « les excellents rapports » entre la Mauritanie et la Banque Mondiale (BM). Une collaboration de plusieurs années, dont le résultat apparait clairement à travers le portefeuille des projets, proche d’un milliard de dollars us. Celui-ci couvre des domaines stratégiques, tels que l’énergie.

Un mix énergétique dans lequel la Mauritanie dispose d’une bonne longueur d’avance, avec un chiffre de prés de 50% d’énergie propre, et surtout un énorme potentiel de développement de l’hydrogène vert, qui aura des répercussions positives sur de nombreux secteurs de l’économie nationale dans un contexte mondial de changement climatique. Une orientation stratégique qui permettra un plus grand accès à l’électricité, dont l’indice général est actuellement de 57%, alors qu’il reste encore à 10% dans le monde rural. Ces effets positifs devraient aussi donner un accès beaucoup plus large à l’eau potable.

Quant à Sergio Pimenta, vice-président de la Société Financière Internationale (IFC) pour l’Afrique, il a évoqué les perspectives ouvertes par l’exploitation prochaine du champ gazier offshore transfrontalier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), dans le cadre d’un projet commun entre la Mauritanie le Sénégal, dont les Petites et Moyennes Entreprises (PME), devraient pouvoir tirer un grand profit à travers un développement judicieux et intelligent du contenu local.

La Société Financière Internationale (IFC) soutient le secteur financier mauritanien avec des facilités au profit des PME, via la Banque Mondiale (BM), notamment dans les domaines de l’exploitation minière, l’agro-industrie, l’énergie…. Le portefeuille du Groupe de la Banque Mondiale (BM) en Mauritanie est composé de huit (8) projets nationaux et neuf(9) opérations régionales, pour une enveloppe globale de 910 millions de dollars.