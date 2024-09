Le ministère de l'Économie et des Finances organise un atelier sur les réformes structurelles mises en œuvre par notre pays

Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de sensibilisation sur les programmes économiques et sociaux de la Mauritanie, soutenus par le Fonds Monétaire International (FMI). Au cours de cet atelier, les engagements de notre pays avec le FMI ont été exposés afin de mieux expliquer et sensibiliser sur les réformes économiques structurelles en cours, mises en œuvre en collaboration avec le fonds.

Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, M. Yacoub Ould Ahmed Aïcha, a déclaré que cet atelier vise à examiner les programmes économiques et sociaux financés par le FMI au profit de la République Islamique de Mauritanie.

Il a précisé que la Mauritanie a entamé des réformes structurelles visant à établir une économie forte, résiliente et durable, en réponse aux attentes légitimes et croissantes des citoyens.

Dans ce cadre, ces programmes visent à améliorer à court terme le cadre budgétaire, afin de garantir sa durabilité et de réduire progressivement l'endettement de l'État.

Ils visent également à promouvoir une politique monétaire et de change plus robuste, tout en introduisant des réformes structurelles pour renforcer la gouvernance et la transparence, et améliorer le climat des affaires ainsi que l'inclusion financière.

Concernant l'accord sur les facilités de résilience et de durabilité, il permettra de renforcer la résilience face aux aléas climatiques, ainsi que d'appuyer le cadre de la fonction publique pour une meilleure intégration avec les financements officiels et la mobilisation de financements privés.

À son tour, le Gouverneur adjoint de la Banque centrale, M. Abou Medyen Ould Taya, a souligné que le partenariat solide avec le FMI et le soutien constant des partenaires au développement permettront de bâtir une économie plus robuste, avec une croissance plus rapide, durable et inclusive. Il a appelé à saisir cette opportunité pour poser les bases d'un avenir où stabilité économique et développement inclusif se conjugueront avec une transition réussie.

Il a ajouté que le programme de facilités de résilience et de durabilité met l'accent sur le renforcement de la capacité d'adaptation aux chocs climatiques et la transition vers une économie verte et durable. Cette approche intégrée permettra de faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la Mauritanie est confrontée, ouvrant ainsi la voie à une prospérité à long terme.

Lors de l'atelier, plusieurs présentations ont été faites par des experts sur ces différents programmes, y compris ceux portant sur la gouvernance.

Source: MEF