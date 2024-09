Kaedi: Le député UDP réclame la réouverture des opérations d’enrôlement et du lycée d’excellence

Le député de Kaédi, N’Diaye Mohamed Abdoul a demandé la poursuite de l’enrôlement des citoyens n’ayant pas pu se faire enrôler lors des campagnes précédentes mais également la réouverture du lycée d’excellence du Gorgol, fermé depuis quelques années pour cause, dit-on, de faiblesse de niveau des apprenants. Le député de l’UDP s’adressait au premier ministre, Ould Diay lors des débats consécutifs à la déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Les opérations d’enrôlement clôturées en 2023 n’avaient pas permis de recenser de nombreux citoyens qui se plaignent devant les centres d’enrôlement et dénoncent sur les réseaux sociaux, leur exclusion. Au Gorgol, la fermeture depuis quelques années du lycée d’excellence de Kaédi est considérée comme une grosse injustice à l’égard des enfants de la ville et de la région. En effet, fermer un établissement à cause de la faiblesse du niveau des apprenants n’est pas une solution, pense M. N’Diaye, professeur de maths de formation, les élèves ne sont pas tous nuls et il faut s’attaquer au mal à la racine afin de trouver des solutions à la formation des enseignants. Selon des sources concordantes, le lycée d’excellence de Nouadhibou connaît le même sort.

M. N’Diaye a également réclamé la réhabilitation des périmètres rizicoles de sa circonscription dont beaucoup étaient mal aménagés. Pour le député, de tels travaux vont permettre aux agriculteurs de mettre en valeurs leurs terres pour en tirer profit, surtout en cette période hivernale incertaine.