M’Bagne : « Nous avons le sentiment, des fois, de ne pas appartenir à la Mauritanie », dixit le député Niang Amadou Moctar

Au cours du débat ayant suivi la DPG du premier ministre devant le parlement, le député de M’Bagne, Amadou Moctar Niang, un des deux députés du département, après avoir salué l’initiative du président de la République de tenir un dialogue inclusif pour régler des questions liées à l’unité nationale qu’on chante depuis des années sans parvenir à des solutions consensuelles, a déclaré en substance que les populations de M’Bagne ont le sentiment de ne pas appartenir à la Mauritanie. Et pour cause, martèle-t-il, nous courons derrière des audiences, exprimons, toujours les mêmes doléances, presque, depuis bientôt dix ans sans succès, nous et nos électeurs ne comprennons pas ». Les députés de l’opposition ne font pas mieux.

Les élus du département ne cessent de poser au PM, aux ministres, au commissaire du CSA et au délégué général de TAAZOUR, les problèmes de santé, d’éducation, de désenclavement de certaines zones du département, la réhabilitation du pont de Dabbé, un ouvrage bâti sur un affluent du fleuve séparant ce village et M’Bagne et qui permet de désenclaver Windingue, Thieguel et Sorimalé, des zones de production agricole et même de pisciculture. Les villages de la partie sud de la commune de Niabina/Garlol peuvent rester pendant l’hivernage, des jours durant isolés du reste du département et du pays. Pour cette commune Niabina Garlol avait bénéficié d’un important projet de 2 milliards d’Ouguiya anciennes, de la part de la BID, pour la réalisation d’infrastructures dont 10 km de goudron pour désenclaver la partie sud de la commune. A l’arrivée, les populations ne retiennent qu’une plateforme de bureau où dorment des pigeons et oiseaux.

L’enclavement frappe également la commune de Debay Hijaj et une partie grande partie de la commune de Bagodine. Enclavement et non électrification alors que la ligne haute tension de l’OMVS traverse cette zone. Le département ne cesse de plaindre à chaque occasion de la visite du président de la République ou de la rencontre avec les hauts responsables du parti/état de la marginalisation de ses cadres. Celle de l’ingénieur Hamza Thiam, en aout 2023 a la tête de la SNDE n’a pas duré, l’homme a été limogé, seulement une année après alors que le département espérait un portefeuille ministériel ou un poste de secrétaire général d’un ministère ; un geste très mal apprécié par les élus, cadres, militants et sympathisants du parti INSAF du département