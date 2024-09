visite des vice-présidents régionaux du groupe de la Banque Mondiale Ousmane Diagana et Sergio Pimenta en Mauritanie

Nouakchott, le 7 septembre 2024 – Le Vice-Président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, Ousmane Diagana, et le Vice-Président de la Société Financière Internationale (SFI) pour l'Afrique, Sérgio Pimenta, effectueront une visite en Mauritanie du 9 au 11 septembre 2024. Cette visite vise à réaffirmer l'engagement du Groupe de la Banque mondiale à soutenir les priorités de développement économique et social de la Mauritanie.

M. Diagana et M. Pimenta rencontreront les hautes autorités du pays pour recueillir la vision du gouvernement sur le développement économique et social. Ils discuteront également des orientations stratégiques de l'approche unifiée du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir le développement de la République Islamique de Mauritanie.

5 89 Cette visite est également une occasion de souligner l'importance du secteur public dans la création d'un environnement favorable aux investissements privés, ce qui permet de mieux soutenir un développement durable et inclusif. Des rencontres élargies sont prévues avec des partenaires au développement et des acteurs du secteur privé, ainsi qu’une visite de terrain dans le cadre du Projet Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest (WARDIP) financé par la Banque mondiale.

Le portefeuille actuel du Groupe de la Banque mondiale en Mauritanie est d’environ un milliard USD, réparti presque équitablement entre les opérations nationales, représentant un engagement total de 443,5 millions USD, et les opérations régionales, pour un montant total de 447 millions USD.

La Société Financière Internationale continue de considérablement augmenter son engagement en Mauritanie avec des investissements totalisant 929 millions USD (y compris mobilisation) au cours de ses deux dernières années.

Contacts :

Banque mondiale - Loana Billeux - (+222) 46491824 - lbilleux@worldbank.org

Société Financière Internationale(SFI) – Abdoul Maiga - +1(202) 967-8969 - amaiga7@ifc.org

Pour en savoir plus sur le travail de la Banque mondiale en Mauritanie :

https://www.banquemondiale.org/fr/country/mauritania

Pour en savoir plus sur le travail de la Société Financière Internationale en Mauritanie :

https://www.ifc.org/fr/where-we-work/africa