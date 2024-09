Ouverture de classe expérimentale en wolof: And Tawaxu askanwi dénonce l'exclusion de NDIago 

Le mouvement And Tawaxu Askanwi (Ensemble au service du peuple) proteste vivement contre la décision du ministère de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif d'exclure la commune de Ndiago de la liste des sites d'expérimentation des langues nationales. Pour la rentrée scolaire prévue le 7 octobre, le département de l'éducation nationale a décidé d'ouvrir des classes d'enseignement de la langue wolof à Gani, Garack, Dieuk, Keur Macene, Nouadhibou et Riyad, à Nouakchott. Le mouvement se dit outré par cette exclusion alors que la commune de NDIago regroupe la plus grande concentration de villages wolofs et du coup de population scolaire.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l'éducation nationale, le mouvement sollicite son intervention diligente pour que "cette erreur soit réparée le plus rapidement possible et permettre l'enseignement de la langue wolof dès l'ouverture de l'année scolaire dans les établissements scolaires de la commune de Ndiago".

Le mouvement dirigé par Yaly N'diaye s'était illustré dans la dernière campagne présidentielle en soutenant le président Ghazouani.