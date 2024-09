DPG du premier Ministre : Moctar Diaye salue  le climat politique apaisé sous Ghazouani

Le premier Ministre, Moctar ould Diaye, a présenté sa Déclaration de Politique Générale (DPG), devant l’assemblée nationale, ce mercredi 04 septembre, conformément à l’article 42 de la constitution.

Un Grand Oral au cours duquel le PM a rendu un hommage appuyé à l’action du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani,« dont la maturité d’homme d’état, l’ouverture d’esprit et la culture démocratique, ont permis de mettre fin aux tensions récurrentes depuis plusieurs années et créer les conditions d’un climat politique apaisé, propice au dialogue et à la concertation. »

Ainsi « grâce à une posture d’ouverture, le président Mohmed Cheikh El Ghazouani a réussi à pacifier la vie politique, pour instaurer un débat démocratique et un dialogue permanent, pendant les 5 années de son premier mandat, en contraste avec l’atmosphère de défiance et de rupture de la période précédente, qui régnait entre les acteurs politiques.

Cette option a prouvé qu’il est possible de se concerter, discuter, dialoguer et servir l’ensemble du pays, au lieu de nous battre en lui portant préjudice ».

Une option stratégique du président de la République qui a été réitérée dans son programme à l’occasion de l’élection présidentielle du 29 juin 2024.

La Déclaration de Politique Général (DPG) est un exercice républicain qui permet au gouvernement de présenter aux députés, représentants du peuple, un tableau de bord des politiques publiques à mettre en œuvre par rapport au projet défini par le président de la République.