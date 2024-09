Pour la présidence de la BAD : Une diplomatie à la hauteur est nécessaire

Si la candidature de notre compatriote Ousmane Mamoudou Kane à la présidence de la Banque Africaine de Développement devait être portée par notre pays, la Mauritanie, il est temps que la Présidence de la République mette sur pied un Comité de soutien qui aura pour mission de développer en concertation avec le postulant les stratégies pour présenter les meilleurs atouts de notre candidat aux pays amis et à nos divers partenaires au développement afin de recueillir leur soutien à charge de revanche

Cette organisation qui devrait être pilotée, pour des questions d’efficacité, par notre Ministre des Affaires Etrangères doit compter en son sein des ministres et cadres de l’administration dont certains brillants ambassadeurs en fonction ou à la retraite mais également des parlementaires pour faire jouer leurs réseaux, des hommes d’affaires, des universitaires, des avocats, des membres de la Société Civile, syndicalistes, représentants des partis politiques, les notabilités religieuses pour que tous les mauritaniens se sentent concernés en mettant de côté toute autre considération.

Il s’agit d’un digne et valeureux fils du pays que nous voulons porter à l’une des plus prestigieuses institutions financières du monde car il en a le mérite et les compétences, par conséquent la contribution et l’engagement patriotique de tous est nécessaire pour la réussite de cette première mission diplomatique d’envergure à l’aube du second mandat de son Excellence le Président Mohamed Ould Cheickh Ahmed El Ghazouani.

Nous avons toutes les raisons d’espérer et de croire au choix final de notre candidat pour le prestigieux poste tant convoité au sein de cette illustre institution financière de rang mondial dont il connait et maitrise les fondements, structures et missions mieux que tout autre éventuel candidat pour y avoir fait ses preuves en y menant avec succès des réformes dans les différentes hautes fonctions occupées.

Notre réussite s’expliquera par le mérite personnel de notre candidat à travers son parcours académique et professionnel très diversifié qui l’a amené de Zouerate à Abidjan, Londres et au Cameroun pour revenir servir son pays dans différentes hautes sphères gouvernementales et le choix qui sera porté sur sa modeste et humble personne sera également un succès indéniable pour notre diplomatie et rehaussera le prestige de notre pays.

Ce soutien et cette assistance pour la conquête de ce même poste il y a quelques années, avait fait défaut à notre ami et frère feu Ahmed Salem Ould Lekhal dont la candidature n’avait pas été bien préparée et ne bénéficiait pas d’un fort soutien en dehors du cercle familial et de certains amis.

Toutes les capitales mondiales doivent être visitées, même celles ayant un candidat potentiel pour solliciter leur soutien à notre candidat dont le Président doit être le Parrain et la réunion annuelle de l’Organisation des Nations Unies au mois de Septembre 2024 doit être le point de départ de notre campagne afin que des contacts à ce propos soient prévus dans l’Agenda du Président Ghazouani qui devra compter notre candidat parmi les membres de sa délégation aux Nations Unies

C’est ainsi que vont les choses désormais, sans un bon lobbying et un soutien sans faille à notre candidat qui qu’il soit, nous n’aurons aucune chance de décrocher des postes internationaux et, ce serait dommage que d’autres Etats présentent nos cadres à certains postes à l’insu de notre pays.

Ne perdons pas de temps, il faut se mettre sans tarder au travail et ne ménager aucun effort ou sacrifice pour la victoire de notre compatriote.

Mory Gueta Cissé