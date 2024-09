L'alphabétisation au service de la paix et de la diversité/ par Eric Falt*

Le 8 septembre marque la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, le thème choisi par l’UNESCO est de promouvoir l’éducation multilingue et d’encourager l’alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix.

À l’heure où les défis régionaux tels que les inégalités, les conflits et les changements climatiques deviennent de plus en plus pressants, il est en effet fondamental de réaffirmer l’importance de l'alphabétisation en tant que droit humain universel, mais également comme un vecteur essentiel pour la concrétisation de sociétés inclusives, justes et pacifiques.

L’alphabétisation est en effet un levier indispensable pour permettre à chaque individu de réaliser pleinement son potentiel et contribuer activement à la société. Elle est la pierre angulaire sur laquelle repose la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030, en particulier l'ODD 4, qui vise à garantir une éducation de qualité, équitable et inclusive, et à promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

‘’Entre 2016 et 2021, le taux mondial d'alphabétisation n'a progressé que de 1 %’’

A travers le monde et malgré tous les efforts collectifs et nationaux, l’UNESCO juge que les progrès restent trop lents. Entre 2016 et 2021, le taux mondial d'alphabétisation n'a progressé que de 1 %, ce qui souligne l'ampleur du travail qui reste à accomplir. Les disparités sont encore plus marquées dans certaines régions du monde, où des millions de jeunes et d'adultes n'ont toujours pas accès à une éducation de base.

En Mauritanie par exemple, le taux d’analphabétisme atteint encore un tiers de la population adulte, avec des disparités frappantes selon le genre et la zone géographique. Malgré tous les efforts des autorités, et selon les derniers chiffres disponibles, plus de la moitié des femmes mauritaniennes sont analphabètes, avec un chiffre qui grimpe à 57 % dans les zones rurales et à 65 % dans les régions les plus défavorisées.

Les défis en matière d'alphabétisation ne doivent pas être compris isolément. Dans de nombreux pays, y compris en Mauritanie, ils s'inscrivent dans un contexte plus large où les efforts de développement sont ralentis par des injustices sociales, économiques et politiques, ainsi que par un ensemble exacerbé de crises mondiales complexes. Ces problèmes, encore accentués par la pandémie de COVID-19, affectent de manière disproportionnée les populations déjà marginalisées, soulignant l'urgence de répondre à ces défis de manière globale et inclusive.

En outre, en Afrique, l’apprentissage dans une langue autre que la langue maternelle affecte directement l’acquisition des compétences de base en lecture, écriture et calcul, tout en compromettant la diversité linguistique et culturelle.

L’importance de l’alphabétisation dans des contextes multilingues se manifeste également par le rôle essentiel que jouent les langues dans la communication, la préservation des identités culturelles et la gestion des connaissances. L’UNESCO estime qu’il est donc crucial de promouvoir l'utilisation des langues maternelles dans l'éducation et dans la sphère publique, pour préserver la diversité linguistique et culturelle, mais aussi pour garantir que chacun puisse accéder à l’éducation dans sa langue maternelle.

‘’L’alphabétisation peut contribuer de façon effective à la compréhension mutuelle et à la paix’’

Dans la même lignée, l’UNESCO prône que l’alphabétisation peut contribuer de façon effective à la compréhension mutuelle et à la paix dans des contextes multilingues. Tout d’abord, il est essentiel que les efforts d’alphabétisation soient intégrés dans toutes les politiques éducatives nationales, telles que les stratégies de développement, les politiques d’apprentissage tout au long de la vie et les programmes d’éducation des adultes. Ces cadres doivent adopter une approche holistique, où l’alphabétisation est vue comme un continuum de compétences. Ils doivent être soutenus par des systèmes de gouvernance inclusifs, des ressources financières adéquates et une volonté politique forte.

En septembre 2022, la Mauritanie a justement adopté une nouvelle loi d’orientation de l’enseignement, qui place les langues nationales au cœur du système éducatif. Cette loi s’appuie sur les valeurs de cohésion sociale, d’unité nationale, et des droits de l’Homme, avec pour objectif de renforcer l’usage des langues nationales dans les établissements d’enseignement. Cela représente une avancée majeure vers une éducation plus inclusive, en adéquation avec les principes des droits humains et la perspective d’un apprentissage tout au long de la vie.

Un programme de l’UNESCO en Mauritanie, soutenu depuis de nombreuses années par un consortium de pays nordiques, vise à renforcer les capacités en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle. Nous y travaillons main dans la main avec les autorités nationales pour offrir aux jeunes et aux adultes, notamment les femmes, des opportunités d'éducation et de formation adaptées, tout en mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables, en leur offrant de meilleures opportunités d'intégration socioéconomique.

À l'occasion de cette Journée internationale de l’alphabétisation 2024, il est donc de notre responsabilité collective de réaffirmer notre engagement en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. En renforçant les liens entre l'alphabétisation, l'apprentissage des langues et la paix, nous pouvons poser, tous ensemble et en soutien du peuple mauritanien, les bases d'un avenir où chaque individu a les moyens de participer pleinement à la société et où la diversité culturelle et linguistique est reconnue comme une force pour la paix et le développement durable.

*Eric Falt est le Directeur régional de l’UNESCO pour le Maghreb et Représentant de l’UNESCO auprès de l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.