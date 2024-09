Les ministres des Affaires étrangères, de l'Économie et des Finances participent à la 9ème réunion ministérielle préparatoire du sommet Chine-Afrique

Les travaux de la neuvième réunion ministérielle préparatoire du Forum de coopération sino-africaine ont débuté, aujourd'hui mardi (3 septembre ) à Pékin. Cet événement, qui se tient du 4 au 6 septembre, voit la participation de Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa gratitude à la République populaire de Chine pour son soutien constant aux pays du continent en général, et à la Mauritanie en particulier, face aux divers défis de développement. Il a notamment salué le rôle déterminant de la Chine dans la résolution de la crise de la dette en Afrique et son assistance indéfectible aux pays du continent lors de la pandémie de Covid-19.

Les travaux de la réunion se sont déroulés sous la présidence de M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, côté chinois, et de Mme Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, représentant le côté africain.

À l'issue de la réunion, l'ordre du jour du sommet, qui se tiendra demain au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement en présence de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été adopté, ainsi que la Déclaration de Pékin 2024 et le Plan d'action de Pékin 2025-2027.

Les ministres étaient accompagnés d'une délégation de haut niveau comprenant Mme Khadijetou M'Bareck Vall, Ambassadrice de Mauritanie auprès de l'Union africaine, M. Moustapha Ould Sidi Mohamed, Conseiller économique du ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que M. Mohamed Salem Ould Nani, directeur général des financements et de la coopération économique.