Radio Mauritanie : Ca bouge du côté des langues nationales !

Les langues nationales Pulaar, Soninké et Wolof disposent désormais d’un département qui leur est réservé. La décision a été prise par le nouveau directeur général de Radio Mauritanie, Mohamed Abdelkader Alada, lors de la dernière réunion du conseil d’administration.

En effet, depuis la création de cette radio nationale, ces trois langues dites nationales ont toujours été rattachées à d’autres départements, dans le meilleur des cas, ou à des services, dans le pire des cas. C’est peut-être pourquoi leur volume horaire n’a point pas évolué.

Autre mesure prise par le nouveau patron de la RM, ces langues vont participer désormais à tous les concours. En effet, lors de la remise des prix lors du mois de Ramadan, le directeur a été surpris de l’absence des lauréats des langues nationales Pulaar, Soninké et Wolof. Après interrogation, il décide de réparer cette injustice dans un pays où le président de la République ne cesse de prôner le renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale, en ordonnant aux services concernés d’impliquer désormais les langues nationales dans tous les concours de la radio nationale, ce qui fut fait. En juillet dernier, elles ont participé à l’organisation d’un concours au cours duquel 3 lauréats ont bénéficié de 3 prix de 300 mille, 200 mille et 100 mille UM, signale un de leurs responsables.Dans la foulée, la direction générale a décidé d'initier trois pix pour chaque langue.Pour rappel, la deuxième édition a démarré le 12 août dernier.

Comme on l’imagine bien, les responsables de ces langues ont salué les mesures prises par le nouveau Dg qui avait créé le département de ces langues quand il était directeur de l’Ecole Nationale d’Administration, de la magistrature et du journalisme, se réjouit un responsable de la Radio Nationale. Ils attendent d’autres mesures notamment l’augmentation du volume horaire de ces langues dans les grilles des programmes. Car chaque langue dispose, au niveau de la radio nationale, d’une heure d’émission et trois journaux par langue et par jour, et quelques programmes au niveau de Radio Santé, Radio Jeunesse, Radio Coran, Radio MAHADRA Radio Culture. Signal

Il faut rappeler que l'ancien président de la HAPA, aujourd’hui ministre de la culture, des arts, de la Communication, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement M. Hussein Meddou, après une étude, avait constaté le déficit de la diversité culturelle au sein des médias publics et privés ; il a alors demandé aux responsables de corriger ce dysfonctionnement. A la tête du département de la communication, il sera attendu sur ce dossier.