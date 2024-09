Congrès de l’Association des inspecteurs départementaux de l’enseignement fondamental : mise en place des instances et fortes doléances

L’Association des inspecteurs départementaux de l’enseignement fondamental a tenu, ce lundi 2 septembre 2024, dans l’enceinte du complexe municipal de la commune du Ksar, son premier congrès sous le slogan : ‘’l’inspecteur départemental : un maillon essentiel de la réforme de l’enseignement’’. Cet évènement vise à faire partager avec les membres de cette corporation, la réalité et les préoccupations des inspections départementales dans un contexte où’’ la volonté politique de réformer le système éducatif est présente’’. L’objectif est de ‘’sensibiliser le public aux principaux défis qui continuent d’entraver la recherche des meilleures solutions susceptibles d’améliorer le processus éducatif, en mettant en place des mécanismes concrets pour instaurer l’école républicaine dont tout le monde rêve ’’.

Lors du congrès, l’association a mis en place ses instances et formulé des doléances. Dans le domaine institutionnel et administratif, l’association sollicite la mise sur pied d’un organigramme des inspections. Dans le domaine pédagogique, elle demande l’officialisation des circonscriptions comme étant des structures déconcentrées rattachées aux IDENS. OMais aussi de revivifier et décentraliser la formation continue. Et également d’impliquer les inspecteurs dans la conception, la révision et la correction des manuels scolaires ainsi que dans la préparation des plans et stratégies pédagogiques généraux.

Dans le domaine financier, l’Association demande le doublement des crédits financiers alloués annuellement aux inspections départementales et la création d’une prime de domesticité pour l’inspecteur départemental.

Elle demande la mise à disposition de voitures de service pour les inspections départementales, la réhabilitation des inspections et la fourniture de mobilier bureautique et informatique.

Au cours de ce congrès, les intervenants ont abordé les obstacles qui entravent leur travail notamment la charge de travail, l’absence de critères de promotion. Ils ont estimé que malgré ses compétences, l’inspecteur se voit exclu des centres de prise de décision. Relativement au rôle de l’inspecteur dans la réforme, ils ont indiqué que l’inspecteur départemental est le principal moteur de toute réforme destinée à réussir, comme le confirme le travail qui lui est confié et tel que stipulé dans la loi d’orientation.

Selon les congressistes, l’inspecteur départemental est le cœur battant de toute action éducative, car il est le fil conducteur des différentes activités.

Concernant l’absence de recherche pédagogique, les congressistes ont déploré le fait qu’il n’existe ‘’aucun mécanisme pour encourager les inspecteurs à mener des recherches pédagogiques’’.

Plusieurs communications se rapportant aux rôles et attributions des inspecteurs de l’enseignement fondamental et les missions de l’inspecteur dans le système éducatif mauritanien ont été présentées à l’assistance.