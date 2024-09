Présence de la Mauritanie au forum de Bali

La Mauritanie est représentée à la deuxième édition du Forum Indonésie/Afrique, qui tient ses assises à Bali, sous le thème « renforcer les partenariats multipartites : vers un changement transformationnel » par le Ministre de l’Economie et des Finances, Sid’Ahmed ould Bouh

Dans un discours prononcé lundi, le ministre mauritanien a mis en avant les défis les plus importants auxquels fait face le continent

africain, notamment « ceux liés au développement économique, à la consolidation de la paix et de la sécurité, la création d’emplois adéquats et décents pour les jeunes », rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Au chapelet des contraintes et des goulots qui étranglent le continent, le responsable gouvernemental mauritanien ajoute «le fardeau de la dette, les catastrophes naturelles, qui ralentissent considérablement la voie menant vers une croissance forte et durable pour le continent.

La consolidation de la paix et de la sécurité est aussi un défi, en raison de la prolifération des foyers de tension, des chocs extérieurs et de la propagation des mouvements terroristes.

La jeunesse, qui représente actuellement plus de 50% de la population et devrait atteindre le chiffre de 60% d’ici 20 ans, est encore le défi le plus sérieux ».

Pour affronter tous ces problèmes, l’agenda 2063 de l’Union Africaine (UA), offre une vision, un espoir et donne foi en l’avenir, selon le ministre.