''Le niveau des services de communications ne répond pas aux besoins'', dixit le ministre de la Transformation numérique

Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'Administration, Ahmed Salem ould Bedde, a déclaré que le niveau actuel des services de communications ne répond « absolument pas » aux besoins et que c’est une situation « inacceptable ». S’exprimant lors de la conférence de presse hebdomadaire commentant la réunion du Conseil des ministres, Ould Bedde a affirmé travailler à changer cette situation le plus rapidement possible et avoir déjà commencé à la modifier.

« Nous avons examiné les cahiers d'engagements avec les entreprises qui fournissent des services de télécommunications au niveau national » a-t-il précisé, confirmant qu'il existe un engagement à augmenter le niveau de couverture et qu'elles ont atteint des endroits auparavant démunis de toute connexion. « La couverture à Nouakchott, dans les capitales de régions et sur les routes principales est certes encore faible » mais les entreprises fournissant le service sont « obligées » de s’atteler sans relâche à ce qu’elle atteigne le niveau requis. Puis le ministre de la Transformation numérique a renouvelé la volonté du gouvernement à mettre tout en œuvre pour renforcer la qualité des services de téléphonie mobile et la connectivité en Mauritanie. « Un comité interministériel présidé par le Premier ministre est chargé de suivre la mise en œuvre des actions nécessaires. […] La couverture du réseau sera étendue et que la qualité des services rehaussée. […] Grâce au concours de l’Autorité de régulation, le ministère a désormais les moyens techniques pour jauger la qualité des services de tous les opérateurs. Un plan a été mis en place avec les opérateurs pour améliorer leur offre d’ici le 22 Septembre prochain. »

Le ministre a ensuite évoqué la situation des zones frontalières Sud et Sud-Est du pays où les populations recourent souvent à des réseaux étrangers. « Ce n’est pas acceptable », a-t-il dit, notant la mise en œuvre prochaine des phases 2 et 3 du projet de connectivité des dites zones. Et de rappeler que « les opérations en ce sens ont été effectuées en Mai entre Ndiago et Ould Yengé. […] Il est maintenant question d’alimenter Ould Yengé-Fassala Néré puis Fassala Néré-N’Beykat Lahwach. Ces zones ne figurant pas dans les cahiers de charges des opérateurs, un appel d’offres sera lancé par l’État, via l’Autorité de régulation, pour que la connectivité (2G-4G) soit installée dans les zones frontalières précitées, renforçant ainsi notre souveraineté. » Les autorités sont déterminées à faire appliquer les cahiers des charges de chaque opérateur. « Un suivi méticuleux sera assuré et qu’on ne contentera plus d’amendes ». Et Ould Bedde de se féliciter de ce « changement de méthodologie », en ajoutant qu’en plus des zones frontalières susdites, « les localités en bordure des routes nationales sont aussi concernées ». Il a été en effet fréquemment constaté que les services de téléphonie et de connectivité sont faibles ou trop souvent interrompus lorsqu’on voyage par voie terrestre.