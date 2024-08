  Agenda chargé pour la première édition du Forum Economique Sénégalo-mauritanien

La première édition du Forum Economique Sénégalo-Mauritanien (FESM), sous le thème «l’intégration économique à l’heure de la transition énergétique : contribution des secteurs privés du Sénégal et de la Mauritanie » qui sera organisé du 30 septembre au 1er octobre à Dakar, aura un agenda chargé.

Ce forum a pour objectif « de renforcer la coopération entre les secteurs privés des 2 pays, et permettra d’exposer la stratégie suivant laquelle les deux (2) partenaires pourraient collaborer, pour relever les défis économiques et énergétiques actuels, tout en favorisant une croissance durable et inclusive » selon une note conceptuelle.Il permettra d’aborder « les enjeux liés à l’intégration économique régionale, le mode d’incitation à l’investissement dans les 2 états, les opportunités d’investissement dans un environnement de transition énergétique et les perspectives de partenariat, le rôle du secteur financier, le développement des secteurs extractifs, le contenu local et les modèles inclusifs».

Grâce à la participation des décideurs politiques, notamment les ministres et cadres de l’administration publique, des partenaires institutionnels, des chefs d’entreprises, des experts dans plusieurs domaines du secteur privé opérant au Sénégal et en Mauritanie.

Avec la perspective « d’offrir une plateforme pour les acteurs économiques souhaitant explorer des synergies et des opportunités de collaboration dans un contexte en pleine mutation ».

Plusieurs communications seront présentées au cours de ces 2 jours d’intenses échanges.

Celles-ci portent sur « les nouvelles perspectives de développement de la coopération sénégalo-mauritanienne dans le domaine de la pêche.Comment les secteurs privés du Sénégal et de Mauritanie peuvent –ils servir de puissant levier de développement et de transformation agricole ?

Les perspectives de coopération énergétique entre la Mauritanie et le Sénégal à l’horizon 2030.La contribution des institutions financières internationales au développement des axes et espaces transfrontaliers. Le climat des affaires et les opportunités d’investissements privés. Le pole économique du Port de Tanit : focus et perspectives de développement. Le pole économique du Port de NDiago : focus et perspectives de développement.

Des présentations sur le Pole Urbain de Diamnadio (PUD) et la Zone Franche de Nouadhibou (ZFN). Le rôle du secteur financier dans l’intégration économique entre lenSénégal et la Mauritanie.

L’apport du secteur bancaire dans la promotion et le développement des projets intégrés.

Les financements innovant dans le secteur privé.

Le financement du commerce des PME et des secteurs clés de l’économie du Sénégal et de la Mauritanie »..