Lancement officiel des travaux du CAMES

Mardi, 28 août, au Palais Présidentiel de Nouakchott, Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accompagné du Premier Ministre Espagnol, Pedro Sanchez, a supervisé le lancement des travaux du Conseil d'Affaires Mauritano-Espagnol, affilié à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie et son homologue en Espagne.

La cérémonie a été l'occasion pour le Président du Conseil, Mohamed Waled, et la Présidente de la partie espagnole du Conseil, Madame Ana Suarez, de présenter, en détail, aux deux délégations, les objectifs du Conseil et sa structure administrative. Ils ont souligné qu'il est constitué de pôles administratifs dont chacun est spécialisé dans un aspect de ses interventions, à savoir :

-Climat et opportunités d'emploi

-Banque et finance

-Agriculture et élevage​

-Pêche et économie maritime

Ces pôles, composés d'hommes d'affaires des deux parties, travaillent à étudier et évaluer les besoins au niveau des deux pays et à parvenir à une gouvernance numérique - affirme le président Mohamed Ould Waled, « nous sommes en train de lancer une plateforme numérique qui permettra aux acteurs et les investisseurs de pouvoir consulter les opportunités d'investissement dans les deux pays et les dernières études et recherches économiques dans ces pays, ainsi que l'arsenal de leurs procédures juridiques approuvées dans les domaines commerciaux et d'investissement ».

Le Conseil a identifié les priorités suivantes à court terme :

- Innovation et encouragement de l’entrepreneuriat

- Soutenir et développer les domaines d'Agriculture, Pêche, Énergie et

-Environnement.

Dans le domaine de l'agriculture, le Conseil cherche à développer la mécanisation, à rationaliser les ressources en eau et à travailler à l'augmentation de la production et au niveau de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes.

Le Conseil travaille sur la base de deux lois importantes à cet égard : Star Up et contenu local pour faire progresser l'entrepreneuriat des jeunes, en plus de soutenir les incubateurs et de développer des projets innovants.

Dans le domaine de l'énergie, le Conseil s'efforcera de renforcer les partenariats entre les deux pays et d'introduire les technologies les plus récentes et les plus modernes pour accroître la production d'énergie propre dans notre pays.

La Présidente de la partie espagnole au Conseil, Madame Ana Suarez, a évoqué, pour sa part, l'importance du rôle du Conseil dans le développement des relations économiques entre les deux pays, remerciant les deux présidents pour leur participation à la cérémonie de lancement du Conseil.

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, ont exprimé leur satisfaction d'assister à la cérémonie de lancement des travaux du Conseil, deux ans après la visite de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Espagne, dans laquelle il a donné des orientations pour sa création. Chacun d'eux a, pour sa part, affirmé le soutien du Conseil et a transmis ses instructions aux autorités compétentes des deux pays, pour soutenir le Conseil.