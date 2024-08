Hommage bien mérité

C’est avec une douleur profonde que je viens d’apprendre le décès de Mère Houleye Sall, présidente de l’Association des veuves. Une femme pleine de dignité et de courage dont les actions ont laissé des marques indélébiles sur l’histoire des droits de l’homme en Mauritanie. Affectueusement appelée Mother Houleye par la diaspora mauritanienne des USA, elle fut le symbole de la lutte contre l’injustice et l’impunité en Mauritanie ce qui lui a valu respect et admiration de toute la communauté des droits de l’homme. En tant conscience morale de l’organisation, elle a su consolider sa cohésion en la dirigeant avec un leadership éclairé. C’est en appréciation de ses sacrifices immenses pour cette cause noble que la Muritanie Min Njejjitta, une association qui demande justice pour les victimes du “Passif Humanitaire,” a décidé de créer le prix “Mother Houleye Award” des droits de l’homme qui est décerné chaque année à des personnes reconnues pour leurs contributions extraordinaires à la lutte contre l’injustice et l’impunité en Mauritanie.

Nous venons de perdre une figure emblématique pour laquelle pour nous avons une administration sans limite. Malgré tous les sacrifices consentis, elle nous a quittés avant le règlement du “Passif Humanitaire,” pour lequel elle s’est battue sans relâche. C’est un impératif d’honorer ses sacrifices en continuant la lutte pour la justice, la mission de sa vie. A cet effet, nous exhortons les membres de l’Association des veuves à non seulement continuer son œuvre jusqu’à la victoire finale, mais aussi à célébrer le riche héritage qu’elle nous a laissé. Pendant que nous prions pour le repos de son âme, nous prions également pour que son expérience motive et inspire les générations à venir.

Mother Houleye Sall, nous t’avons honorée pour ton action durant ton vivant, et nous allons continuer à t’honorer pour l’héritage de dignité et courage que tu nous as généreusement laissé.

Paix a son âme.

La lutte continue

Bakary Tandia

New York, Aout 22, 2024