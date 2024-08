Le port de Nouakchott étrenne son centre de santé

Le Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), étrenne son centre de santé, situé juste en face des locaux de la Direction Générale.

La cérémonie d’inauguration du nouveau bijou s’est déroulée en présence des ministres de l’équipement et des transports, de la pêche

, des Infrastructures maritimes et portuaires, de la transformation numérique et la modernisation de l’administration et du Directeur Général du Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), maître Sidi Mohamed ould Maham et de tout son staff.La formation est composée de « sept (7) pièces : deux (2) bureaux pour les consultations internes, deux (2) pour hospitalisation des patients, un laboratoire équipé, une unité de radiologie, une ambulance équipée », selon les explications techniques fournies à la presse à l’occasion de la cérémonie. Ce Centre de Santé sera animé par

un personnel de haute qualification, composé de médecins, de techniciens supérieur de la santé, d’infirmiers et infirmières, dévoués à la tâche.

Ce centre de santé sera géré par l’Office National de la Médecine du Travail (ONMT).

Son érection devrait grandement contribuer à la couverture sanitaire et à l’offre de soins au personnel portuaire pour un meilleur rendement du service.