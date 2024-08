Communiqué de Presse

Son Excellence le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh, a déclaré que l'idée de rapprocher l'administration du citoyen signifie la suppression de toutes les complications bureaucratiques, des comportements désormais inacceptables.

La déclaration de Son Excellence le ministre a été faite à l'issue d'une visite d'inspection qu'il a effectuée ce lundi à Nouakchott, en compagnie du ministre délégué chargé du budget, M. Codioro Moussa N’Guenore, dans plusieurs institutions relevant de son département, notamment la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale du Budget, et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Dans sa déclaration aux journalistes, Son Excellence le ministre a indiqué que cette visite a permis de constater les principales problématiques auxquelles sont confrontées ces administrations, et de faire passer des messages de motivation aux responsables de ces entités. Il a souligné que ces messages découlent principalement du souci de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de rapprocher l'administration du citoyen et de résoudre les difficultés résultant de certaines complexités que rencontrent les usagers, notamment dans leurs interactions avec les institutions financières.

Son Excellence le ministre a souligné la nécessité d'améliorer les délais de traitement des dossiers au sein de chaque administration et de chacune de ses divisions, qui peuvent compter sur le soutien du Gouvernement en matière de motivation, d'encadrement et de protection. En contrepartie, le Gouvernement se réservera le droit d'évaluer les performances et s'attend à ce que les responsables de ces services surmontent les difficultés souvent évoquées par les usagers des services relevant du Département de l'Économie et des Finances.

Par ailleurs, le ministre a précisé que les administrations Douanières et fiscales ont un rôle clé pour attirer les investissements et refléter une image favorable du pays. Il est essentiel que les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, soient traités de manière appropriée et qu'ils ne regrettent pas d'avoir choisi notre pays comme destination pour leurs investissements.

Le ministre a salué le travail accompli jusqu'ici par les responsables de ces deux directions, tout en appelant à la nécessité de redoubler d'efforts pour faire de ces entités des instruments d'amélioration de l'attractivité des investissements étrangers dans notre pays, ce qui contribuera à la création de davantage d'emplois et à la lutte contre le chômage.