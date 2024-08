Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique restreint les bourses externes

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) a décidé, ce lundi 26 août, de limiter l’octroi des bourses d'études externes aux diplômes de master et de doctorat

Selon le communiqué du MESRS, les admis au baccalauréat, à partir de l’année scolaire 2024-2025 seront désormais exclus de ‘’ces opportunités de poursuivre leurs études supérieures à l’extérieur’’.

Cette mesure vise à "parachever la souveraineté nationale dans le premier cycle de l'enseignement supérieur dans le domaine de l’éducation et de la formation après 64 ans d’indépendance nationale et l’accumulation d’investissements en ressources humaines et en infrastructures dans le domaine, dont le dernier en date est la construction et l’équipement d’un nouveau campus universitaire d’une capacité de 11.000 étudiants et la poursuite de la construction du siège de l’Institut supérieur du Numérique, de l’École de Commerce et d’Affaires de Nouakchott et l’extension du siège de l’Institut supérieur de l’Enseignement technologique de Rosso, entre autres, pour atteindre la souveraineté nationale dans le domaine de l’éducation et de la formation ", indique le communiqué.

‘’La décision permettra aux établissements d'enseignement supérieur de Mauritanie d'absorber pleinement les étudiants ayant obtenu le baccalauréat, après avoir atteint un taux d'absorption désormais de 98,5% au cours de la dernière année universitaire, indiquant que la capacité d'absorption sera plus grande au cours de l'année à venir’’, ajoute ledit communiqué. Ce qui représente , selon le MESRS, ''l’aboutissement du processus de développement du système d’enseignement supérieur mauritanien et d’accroissement de son efficacité et de la qualité de ses résultats ; un processus qui s’est accéléré depuis 2019 et qui se traduit par l’augmentation du nombre et de la capacité des établissements d’enseignement supérieur, la diversification de leurs offres de formation, l’amélioration des conditions d’études des étudiants et l’accroissement des opportunités d’emploi pour les diplômés''.

Cette mesure représente une opportunité précieuse pour les 1,5% des majors et lauréats envoyés à l'étranger pour "'obtenir une formation meilleure, moins coûteuse et plus compatible avec le marché du travail de leur pays et auprès de leur famille", souligne le communiqué

Le communiqué du ministère a confirmé la disposition de ses services compétents à orienter les étudiants ayant réussi le baccalauréat cette année vers les établissements d'enseignement supérieur appropriés, en toute transparence et équité.

Le communiqué parle de nouvelles réformes, selon lesquelles l'École Supérieure d'Éducation délivre à ses diplômés des certificats de licence pour devenir professeurs de collège, les plus distingués poursuivant jusqu'au niveau de maîtrise pour devenir professeurs de lycée, en plus de la distinction et des filières doctorales.

Le ministère a déclaré que l'approche de la réforme de l'enseignement supérieur dépendra de la création d'institutions spécialisées dans l'agriculture, les sciences et la médecine vétérinaires, les sciences et professions de l'éducation, la gestion, l'ingénierie et les sciences appliquées, ainsi que le commerce et les affaires.

Le communiqué a également évoqué le développement des institutions existantes en créant une école doctorale en sciences de l'ingénierie, une autre en sciences de l’éducation, une maîtrise en intelligence artificielle et une maîtrise dans le domaine des langues et de la traduction.

La déclaration du ministère évoque également des ‘’ mesures visant à élever le niveau de qualité, d'efficacité et de capacité d'absorption des établissements nationaux d'enseignement supérieur, et à renforcer leur capacité à être compétitifs dans le renforcement des compétences et la distinction des diplômés’’.