Des blessés graves suite à une collision entre trois véhicules

Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, lundi matin, lors d’un grave accident sur la route Nouakchott - Rosso, selon des témoins oculaires, suite à une collision qui a impliqué trois voitures, deux légères de marque Avensis et une autre de type Toyota Hilux. En l’absence de signalisation, un camion roulant à vive allure a percuté de plein fouet l’un des véhicules accidentés.

Les secours ne sont intervenus que trente minutes après l’accident.

Depuis plusieurs jours, les routes sont le théâtre de plusieurs accidents le plus souvent mortels qui se produisent chaque période d’hivernage, à cause du déplacement de la plupart des habitants de la capitale vers l' intérieur et des excès de vitesse sur des routes en mauvais état.