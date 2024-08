Le premier Ministre espagnole attendu à Nouakchott mardi

Le premier Ministre espagnol, Pedro Sanchez, est attendu à Nouakchott, mardi, dans le cadre d’une tournée sous-régionale, dont l’agenda comporte également les étapes de Dakar et Banjul, qui se déroule du 27 au 29 août 2024.

L’enjeu de cette tournée régionale est axé sur la lutte contre l’immigration clandestine, au moment où l’archipel espagnol des Canaries, géographiquement proche de la Mauritanie, enregistre l’arrivée de plusieurs dizaines de migrants clandestins originaires de l’Afrique subsaharienne en quelques mois.

Ce périple de 3 jours, sur fond d’une question géopolitique de premier ordre pour l’Union Européenne (UE), avec l’Espagne en ligne de front, permettra à Sanchez « de discuter avec les dirigeants des pays visités, des mesures à prendre pour renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière et mieux gérer le phénomène », selon la presse espagnole.

Nouakchott et l’Union Européenne (UE) sont liées par un accord de partenariat controversé, sur la lutte contre l’immigration illégale, qui prévoit le retour des mauritaniens sans papiers.

En contrepartie, Nouakchott devrait recevoir une aide de 500 millions d’euros.

31.155 migrants clandestins subsahariens sont arrivés en Espagne à la date du 15 août 2024.