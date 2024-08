Communiqué

Nous attirons l'attention de l'opinion publique nationale et des fidèles dans les pays voisins, sur le fait que nous avons suivi avec beaucoup d’attention au sein de la famille d’Ehl Cheikh Ayah, la campagne virtuelle visant à insulter la famille sur les réseaux sociaux, dans le but de lui faire du chantage, de réaliser des objectifs hostiles et de proposer des services commandés.

Bien que nous recherchions la bonne volonté de tous et leur renouvelons nos remerciements pour la compassion dont ils ont fait preuve, nous avons remarqué le soutien et la contribution de certains « blogueurs » qui s’approchent de la famille et qui lui témoignent de l'affection dans la campagne susmentionnée.

Ce qui a placé de la famille dans les conversations et le quotidien des gens, avec l’incitation de certains lecteurs à l’insulte, ce que de nombreux Mauritaniens ont évité de commettre, alors que d'autres groupes ont surfé sur la vague d'abus, de diffamation et d'incitation.

Nous avons constaté au cours des dernières semaines, l’exploitation de certaines personnes de noms des symboles de la famille dans des comptes sur des réseaux sociaux s’adjugeant des qualités ne correspondant pas à la morale, aux caractéristiques de la famille et dont les auteurs répondront de leurs actes par la loi et par la loi seulement.

Sur la base de ces développements, nous portons à la connaissance de l'opinion publique, que nous n’avons au sein de la famille d’Ehl Cheikh Ayah, mandaté aucun blogueur et que nous ne le ferons pas, que nous n'avons pas besoin de ce type de service, ni pour rechercher de la sympathie ni pour défendre la famille.

Une famille dont tous les Mauritaniens connaissent la politique générale et la générosité depuis des décennies, et dont le Porte-parole est réservé à une seule personne.

Nous réitérons enfin à l'opinion publique l’attachement de la famille à sa mission spirituelle et humanitaire et à ses relations amicales avec tout le monde, en évitant les problèmes et en luttant pour ce qui est utile aux Hommes et demeure sur la terre, tout en tenant au droit de dissuader ceux qui franchissent les lignes rouges à travers un système judiciaire juste.

Taleb Bouya Cheikh Ayah

Porte-parole