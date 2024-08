Mauritanie/Sénégal : première édition du Forum Economique les 01 et 02 septembre

Un réceptif hôtelier de Dakar va accueillir la première édition du Forum Economique Sénégal/Mauritanie (FESM), les 01 et 02 septembre 2024, sous le thème « intégration économique à l’heure de la transition énergétique : contribution des secteurs privés Sénégal -mauritaniens ».

Annoncé au mois de juin, dans le cadre de la dernière rencontre entre les antennes de l’Initiative pour la Sauvegarde de l’Entente entre la Mauritanie et le Sénégal (ISEMS), cette manifestation a été décalée à cause de l’agenda électoral mauritanien, prévoyant l’organisation d’un scrutin présidentiel, le 29 juin 2024.

Ce forum va réunir les décideurs de l’administration publique, les acteurs du secteur privé, les experts…avec l’objectif d’identifier les défis liés à la transition énergétique, pour une croissance durable. Mais aussi, la participation pleine et entière, des secteurs privés de Mauritanie et du Sénégal, au contenu local, dans le cadre de l’exploitation commune du projet gazier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), dont la production annuelle prévoit 2,5 millions de tonnes de gaz naturel, avec des réserves estimées à 1400 milliards de mètres cubes.

Ainsi, pour les secteurs privés des 2 pays, la rencontre de Dakar comporte des enjeux au niveau bilatéral et régional, avec la prochaine opérationnalisation de la Zone Continentale de Libre Echange (ZLECAF), en plus du contexte énergétique mondial.