M’Bagne: élus, cadres et sympathisants solidaires du DG de la SNDE

Les cadres et militants du département de M’Bagne expriment leur soutien au directeur général de la SNDE, M. Hamzatou Abdoul Thiam, objet depuis quelques jours, d’une cabale à caractère « discriminatoire », « diffamatoire » voire « raciste » au niveau d’une certaine presse et des réseaux sociaux.

DG de la SNDE depuis août 2023, Hamzatou Thiam, également acteur politique majeur du département de M’Bagne et qui a joué un rôle déterminant dans la victoire du président Ghazwani dans sa Moughataa est objet d’ « accusations fallacieuses » sur sa gestion de la plus grande société d’eau du pays. Il a suffi de quelques délestages dans certains quartiers de Nouakchott - chose habituelle, du reste au niveau de la capitale, pour que des chiens se déchaînent sur le DG de la SNDE, en vue certainement de le perdre.

Dans différents panels du département et sur les réseaux sociaux, les cadres, militants et sympathisants du parti INSAF mais aussi d’autres formations politiques, avancent des « accusations gratuites » et « non fondées » visant à ternir l’image de l’actuel du DG de la SNDE, un cadre qui a fait ses preuves à la SNIM et à sa filiale, la SAFA. En politique, il a également fait ses preuves lors des élections locales de 2023 et de la présidentielle de 2024.

Dans le panel « Militants INSAF du département de M’Bagne », « cadres INSAF du département de M’Bagne », on peut lire « touche pas à mon DG !». C’est dire que M’Bagne se mobilise pour le natif de Niabina.

Pour certains ressortissants de M’Bagne, cette cabale rappelle celle orchestrée contre l’ancien DG de l’ENER, M. Wone qui a fini par lui nuire, celle de l’ancienne directrice de l’hôpital Mère et Enfant, accusée d’avoir recruté ses proches. En Mauritanie, rapportent des soutiens de Hamza Thiam, certains postes sont de trop pour certaines catégories de citoyens.

Certains cadres de M’Bagne s’insurgent contre les sorties de certains responsables de partis politiques de la place (UFP, FCJ), sur la crise de l’eau que connaissent certains quartiers de Nouakchott et la descente des députés du parti Tawassoul à la direction de société pour dit-on « mener une enquête sur les allégations » portées sur le DG de la société qui, affirment ses soutiens « est très serein.» parce qu’il ne fait que son travail et «bénéficie de la confiance du président de la République, son excellence, Mohamed Cheikh Ghazwani et du premier ministre, M. Moctar Diay. Et pour les cadres de M’Bagne, c’est ce qui compte.

Soulignons que le département de M’Bagne, un des plus peuplés du pays, espérait beaucoup voir un de ses cadres entrer au gouvernement de Ould Diay ou dans le quota des secrétaires généraux, mais la déception fut grande. Depuis Ould Taya, ce département est zappé des hautes charges gouvernementales. Et avec la cabale qui vise aujourd’hui le DG de la SNDE, on imagine le désarroi et la déception des ressortissants du département.

Face à cette déferlante sur les réseaux sociaux, le député Niang Amadou Moctar, tout en comprenant l’indignation suscitée par le lynchage dans la presse et sur les réseaux sociaux dont est victime Hamzatou Thiam, salue l’élan de solidarité avec le fils du département dont les soutiens se préparent pour une riposte appropriée