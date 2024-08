Le gouvernement a nommé, lors de sa dernière réunion, M. Mohamed Elhabib Ball, au poste de secrétaire général du ministère des affaires étrangères et des mauritaniens de l’étranger. L’homme revient dans un département où il a occupé le poste de conseiller des affaires africaines jusqu’en septembre 2009.

Ce diplomate de carrière et avocat de son état occupait jusqu’à sa nomination, le poste de représentant permanent de la Mauritanie auprès de l’office des Nations unies à Genève, un poste stratégique et de haute importance.

L’homme était jusqu’en novembre 2009 ambassadeur de Mauritanie en Chine, couvrant concomitamment le Vietnam, la Thailande, la République démocratique populaire du Laos, le Myanmar, le Cambodge et la République populaire démocratique de Corée.

Avant d’intégrer le corps diplomatique, ce natif de Kaédi fut conseiller à la présidence de la République, de juin 2004 à août 2007, chargé du dossier des droits de l'homme et des affaires juridiques et, par intérim, Directeur de cabinet du Président de la République jusqu'août 2007.

M. Bal a participé à différentes conférences et réunions régionales et internationales, y compris, des sessions de l'ancienne Commission des droits de l'homme des Nations Unies et de l'actuel Conseil des droits de l'homme.

Toujours avant cette carrière diplomatique, cet avocat de formation avait été inscrit aux barreaux de Nouakchott et de Lille, en France. Il a aussi été Directeur du département juridique de la Banque mauritanienne pour le commerce international, de 1999 à 2001, et consultant, notamment auprès de la Banque mondiale.

M. Ball est par ailleurs depuis 1996, professeur à la Faculté des sciences juridiques et économiques de Université de Nouakchott. Il est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'un doctorat en droit privé, option droit des affaires de l'Université de Lille.