Révision des statuts de la BCM pour une adaptation à l’évolution technologique

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) va vers une profonde évolution de ses statuts, en vue d’une adaptation à un nouveau contexte marqué par l’évolution technologique et une place de plus en plus grande de l’économie numérique. C’est dans le cadre de cette nouvelle orientation, que le gouvernement a examiné et adopté, un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi 2018/034, portant statut de l’institution, dans l’objectif « de mettre à niveau le cadre réglementaire afin qu’il soit adapté aux évolutions qui caractérisent le secteur, notamment dans le domaine de l’évolution technologique », selon les explications du Ministre de l’Economie, Sid’Ahmed ould Bouh, qui commentait les résultats des travaux du Conseil des Ministres du mercredi 21 août 2024.