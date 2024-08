18ème édition du Saint-Louis Aïki d’Or : la Mauritanie bien présente

Du 09 au 11 Août courant, le dojo Morihei Hueshiba, le campus 1 devant le village C, l’avenue des écoles, la salle des Sports de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et le Centre Olympique des Sports, Arts martiaux, Loisirs, Éducation et environnement (COSALE) de Boudiouck ont été le théâtre d'une exceptionnelle rencontre de centaines de passionnés d'arts martiaux, de yoga et de développement personnel, venus de divers horizons : le Saint-Louis Aïki d’Or (SLAO) organisé sous l’égide de l’Association Africaine d’Aïkido & Arts Associés (5A), de la Fédération sénégalaise de judo & disciplines associées, de la Ligue nationale d’aïkido et du Comité régional d’aïkido de Saint-Louis dirigé par le grand maître Alioune Gaye. La plus grande manifestation de ce genre en Afrique ! Comme toujours, tous les participants sont logés et nourris. Invitée d’honneur, la délégation mauritanienne a été pour sa part logée sur le bateau mythique « Bou El Mogdad ».

Le SLAO a attiré des pratiquants de disciplines variées : aïkido (majoritaire), kun minh dao, karaté, taekwondo, vovinam viet vo dao et yoga. Un événement également ludique, avec la participation de Zoumba, trésor vivant de l’UNESCO, et de son équipe qui ont fourni une exceptionnelle gamme de musiques. Conduite par maître Babacar Diop, la délégation mauritanienne était composée d’une quinzaine de personnes passionnées d’arts martiaux et des arts du corps et de l’esprit : maître Mohamed Saïd Ahmed Leghweïly, maître Hamady Saïdou Ba, maître Zeïdane Mohamed Aly , maître Aïchetou Maguèye Guéye, maître Garinet Djeumo Mbouendé, Ahmed Mohamed Saleh, Mohamed Abdellahi Cheikh, Baba Abdoulaye Ibrahima Camara, Bouy’ahmed Limam Ahmed, Mohamed Abd Saleh, Cherif Ahmed Liman Ahmed, Chriv Hamahoullah Abbe, El Khader El Khader et Mohamed El Khader.

Atmosphère électrisante

Dès notre arrivée à Saint-Louis, nous avons été accueillis par une ambiance vibrante et animée. Durant trois jours, nous avons assisté à la mini-foire, à la consultation gratuite (un médecin pour deux patients), au reboisement et au nettoyage des rues, à l’initiation au grand public à l’aïkido, à la self-défense et au yoga. Avec, en prime, un stage de haut niveau en aïkido et une conférence sur le thème « Apports des arts martiaux dans le système éducatif sénégalais : quel citoyen-modèle pour demain ? » présentée par le docteur Mouhamad Ba, enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger et ceinture noire en karaté. Le dimanche 11 Août fût réservé aux Excellences Aïki-don, Aïki-santé, Aïki-nature, Aïki-beau, Aïki-études et Aïki-niébé, avant de finir sur la consécration de la Malaan d’or, l’attribution du titre honorifique du Katana d’or, la cérémonie solennelle du Hakama d’or et la remise des diplômes de participation. Tout ceci réalisé à la perfection sous l’animation du Grand Zoumba et de son équipe. L'événement a attiré des experts renommés et des élèves enthousiastes ainsi que des familles entières venues soutenir la manifestation.

Rencontres et échanges : magie de la Communauté

L'un des aspects les plus enrichissants de cet événement fut la possibilité de rencontrer des maîtres et pratiquants de tous horizons. Les échanges avec des participants venus d’autres régions ont été extrêmement précieux. Ces interactions ont non seulement élargi nos horizons mais aussi renforcé le sentiment d'appartenir à la grande communauté des arts martiaux.

Célébration des réussites et des valeurs

Les cérémonies de remise des prix ont été l'occasion de célébrer les réussites et de reconnaître l'engagement de chaque participant. Les discours des maîtres et des organisateurs ont souligné les valeurs fondamentales de ces arts : respect, discipline et persévérance. Les applaudissements et les félicitations ont couronné les performances exceptionnelles, renforçant l'esprit de camaraderie et de soutien mutuel.

Réflexions et leçons

Participer à la 18ème édition du SLAO a été une expérience profondément enrichissante. Nous avons non seulement amélioré nos compétences techniques mais aussi acquis une meilleure compréhension de l'esprit et de la culture des arts martiaux. Les ateliers et les rencontres nous ont permis de voir le sport sous un nouveau jour et de nous en inspirer de meilleurs.

Un merci sincère

En mon nom et en celui de toute la délégation mauritanienne, je tiens à exprimer notre gratitude à l’Ambassade du Sénégal en République Islamique de Mauritanie ainsi qu’aux autorités civiles et militaires des deux pays pour nous avoir facilité le voyage, sans oublier les participants qui ont fait de cet événement un succès retentissant. Leur dévouement et leur passion ont généré une atmosphère unique et inspirante. Cette rencontre restera gravée dans ma mémoire comme un exemple parfait de ce que les arts martiaux, le yoga et le développement personnel peuvent offrir : une combinaison de technique, de philosophie et de communauté. Tous les évènements du 18ème SLAO ont été rapportés le dimanche 18 Août par l’émission Senseï, animée par le Grand Maître Alioune Sarr. Pour ceux qui envisagent de se lancer dans cette aventure l'année prochaine, sachez que chaque étape est un pas vers « l’intégration africaine par les arts du corps et de l’esprit ». C’est une façon de « vivre en harmonie avec notre univers ». Ne ratez surtout pas la 19ème édition ! Doomo harigato gozaïmas !

Babacar Diop

Katana d’or 2024

Représentant 5 A en Mauritanie

Représentant Kun Minh Dao en Mauritanie

