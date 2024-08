Alors qu’on l’attendait sur des sujets autrement plus sensibles, avec des répercussions sur notre vie de tous les jours, notre gouvernement éclairé nous a sorti une de ses prouesses dignes des plus doués populistes : un arrangement avec les cimenteries qui engendrera une baisse de 10.000 MRO le prix du ciment à la tonne. Applaudissez messieurs-dames ! Notre économiste-statisticien de Premier ministre sait sans doute mieux que quiconque que quand le bâtiment va, tout va. Construisez donc avant que les prix ne reviennent à leur niveau d’antan ! Ce qui ne saurait tarder puisque les usiniers ne vont pas continuer à perdre de l’argent pour les beaux yeux d’un État qui refuse de revoir à la baisse les 40% qu’il prélève sur chaque tonne vendue… À moins que cela ne soit une clause secrète d’un accord obtenu à la va-vite et qu’il fallait jeter rapidement en pâture à une opinion désabusée. Le prix de ladite matière avait en effet atteint de tels sommets qu’on aurait pu initier une campagne pour le faire baisser et dont le slogan aurait été : « construire ou manger, il faut choisir ». Mais n’aurait-il pas mieux été pour ce gouvernement, s’il se souciait tant de notre bien-être, de s’attaquer d’abord au panier de la pauvre ménagère qui ne sait plus comment faire face à la voracité des commerçants ? Le premier dossier que le nouveau gouvernement du Sénégal a ouvert est celui des prix des denrées de première nécessité. En décidant de diminuer les taxes douanières sur ces produits, leur prix a automatiquement baissé sur le marché. Qu’attend-on pour faire la même chose ? Construire ou manger, c’est tout choisi pour l’immense majorité de notre peuple et, franchement, le ciment, ce n’est vraiment pas digeste…

Ahmed Ould Cheikh