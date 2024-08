Calvaire des automobilistes à Nouakchott Sud

Des embouteillages monstres imputables à la fermeture sur près d’un kilomètre, du tronçon dans le sens PK-centre-ville, à cause du démarrage des travaux d’un nouvel ouvrage au rond point de la centrale électrique d’Arafat, dans le cadre de la poursuite des travaux de modernisation des infrastructures routières de Nouakchott, dont la

première phase s’est matérialisée par l’érection de l’échangeur du carrefour dit « Bamako » il y a quelques mois.

Ces restrictions à la circulation dans un contexte d’indiscipline généralisée qui « autorise » les conducteurs à entreprendre toutes les manœuvres et à aller tous les sens, créent une pagaille indescriptible en cette période de grande canicule.

Rappelons que le premier échangeur situé au carrefour « Bamako » mesure 200 mètres de long et 12 mètres de large. Il a été financé à

hauteur de près de 173 millions de MRU.