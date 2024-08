Promotion des ressources humaines : Quelles perspectives pour notre pays ? 

Le concept de ressources humaines est aujourd'hui devenu large et complexe. Bien qu’il ait été défini exclusivement par la fourniture de main-d'œuvre qualifiée, il s'est ensuite progressivement étendu. De simples ressources, les capacités humaines sont devenues un enjeu central du développement. Au regard de leurs potentialités, leur épanouissement est apparue plus intéressant que la surproduction de capital et de biens. Cette tendance apparue à la fin des années 70 s’est vue depuis confirmée : la gestion des ressources humaines dans l'administration publique est aujourd’hui considérée comme l'un des défis majeurs auxquels il convient de trouver les meilleures stratégies possibles.

On entend la rationaliser en améliorant le système salarial, en organisant des formations pour les employés et en les motivant dans le but d’améliorer leurs performances au travail et obtenir des retombées positives sur les services administratifs en général. La gestion des ressources humaines ne consiste donc pas en un seul processus mais plutôt en une série d’actions interconnectées qui se chevauchent. Parmi les plus importants de ces emboîtements qui constituent la chaîne de gestion des ressources humaines, se trouve la relation systématique entre cette dernière et l'administration. À commencer par le recrutement, phase stratégique primordiale dans la motivation des employés à améliorer les résultats de l'administration dans ses relations avec son environnement extérieur.

En matière de rémunération, la gestion du personnel s'est caractérisée par la complexité et l'inégalité entre les salariés, l'ambiguïté des textes législatifs et l'adoption de solutions partielles dans la plupart des réformes administratives que notre pays a connues de l'indépendance à ce jour. Des contraintes structurelles manifestées dans la bureaucratie ont entraîné des comportements négatifs dans l'organisation et la gestion, avec une inflation quantitative des employés, suite à un recrutement sans politique rationnelle d'emploi, rendant difficile la gestion de ces ressources. D’autres contraintes liées aux incitations, matérielles ou morales, ont diversement affecté la performance de celles-ci, ainsi que les défis gestionnaires de demain. On s’interroge notamment sur la manière d'appliquer et de développer la gestion électronique, ainsi que sur une planification stratégique basée sur une vision globale du problème.

Saisir les opportunités

Comment offrir des alternatives et des options finement adaptées à toutes les variables qui l'entourent, bénéficier de toutes nos forces, réduire les faiblesses dont souffre notre système et réaliser une gestion efficace de nos ressources humaines, en les replaçant au cœur même de l’administration publique ? Celles-ci jouent un rôle crucial dans le développement et la croissance de notre pays. Dans un paysage économique en mutation constante, il est donc impératif de comprendre les étapes de leur promotion pour anticiper les défis et saisir les opportunités. Avec une attention majeure à l’inclusion : les entreprises devront accorder de plus en plus d’importance au développement d’environnements de travail respectueux de toutes les diversités. Publiques ou privées, elles devront toutes chercher à promouvoir l’égalité des chances et à constituer des équipes diversifiées reflétant la société mauritanienne. L’une des meilleures pratiques en ce sens est de mettre en place des politiques et des programmes favorisant l’égalité et la représentation équitable dans le recrutement, la promotion et la rémunération. Cela peut également inclure l’éducation et la sensibilisation des employés à l’importance de la diversité et de l’inclusion en milieu de travail.

La transformation numérique est un autre sujet majeur d’actualité. Avec l’émergence de nouvelles technologies, notamment l’automatisation des processus et l’analyse informatisée des données, les entreprises publiques et privées devront optimiser leurs opérations RH et à améliorer leur efficacité, afin de faciliter le recrutement, la gestion des talents, la formation et le développement des employés. Cela peut inclure l’utilisation de plateformes en ligne pour répondre à leurs questions et l’analyse des données pour prendre des décisions basées sur des preuves objectives.

L’équilibre entre le travail et la vie personnelle est un défi constant à relever qui nous oblige à donner une grande importance à notre vie personnelle et promouvoir les entreprises qui soutiennent cet équilibre. Je crois que la plupart de celles-ci sont de plus en plus conscientes de l’importance à adopter des politiques souples de travail, avec des avantages sociaux et des programmes de bien-être pour soutenir l’équilibre entre le travail et la vie personnelle de leurs employés. Cela peut inclure des horaires de travail flexibles, des congés payés pour des événements familiaux importants et des programmes de soutien à la santé mentale. L’équilibre entre le travail et la vie personnelle contribue à la satisfaction des employés, à leur bien-être et à leur productivité globale.

Le domaine des ressources humaines nécessite une attention particulière afin d’assurer notre avenir, avec des défis et des opportunités uniques. En restant informés sur les étapes de développement du secteur, le gouvernement devra prendre des décisions éclairées et mettre en place les meilleures pratiques pour attirer, retenir et développer les plus appropriés talents. Il mettra l’accent sur la diversité et l’inclusion, la transformation numérique et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle, afin prospérer dans un environnement concurrentiel et en constante évolution.

Cheikh Ahmed ould Mohamed

Ingénieur

Chef du service « Études et développement »

Établissement portuaire de la baie du Repos (Nouadhibou)