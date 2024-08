RFD: Déclaration

Le Bureau Exécutif du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) s'est réuni ce soir, sous la présidence de M. Ahmed Ould Daddah, président du parti.

L'ordre du jour de la réunion comprenait les points suivants :

1. Le rapport de la campagne du parti pour l'élection présidentielle, présenté par le Président de la Commission Nationale de la campagne, M. Brahim Ould Boihy.

Le rapport a abordé les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la campagne, en mettant l’accent sur la gestion menée par la Commission Nationale et les Commissions Régionales. Il a, par ailleurs, présenté les activités organisées par le parti et celles auxquelles il a pris part.

En conclusion, le rapport a formulé un certain nombre de recommandations, qui prennent en compte l’ensemble des défis rencontrés au cours de la campagne.

2. La désignation d'une Commission Nationale pour superviser le processus d’implantation du parti, en préparation de la tenue du congrès ordinaire.

3. L’information du Bureau Exécutif sur la visite effectuée, il y a quelques jours, par le Premier Ministre au Président du parti, au sujet de laquelle le parti a publié, en son temps, un communiqué.

Nouakchott, le 8 Safar 1446 - 12 Août 2024

Le Bureau Exécutif du Rassemblement des Forces Démocratiques